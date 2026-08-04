受干擾也要能通聯！專家籲國軍96億戰術通信案 建立通訊韌性與美軍接軌

陸軍「TK15008L寬頻無線電機採購案」日前宣布流標，由於事關國軍下一代通訊系統，引發朝野立委關注。台灣智庫諮詢委員周宇平表示，為提升印太區域友邦協同合作之互通性，國軍之寬頻無線電系統，須具備與美軍進行點對點（P2P）直接語音及資料傳輸之互通聯網能力，且採取跳頻主流規格的無線電通訊系統，才能防範被共軍干擾與截收。

周宇平指出，近年的俄烏戰爭以及中東多場軍事衝突，都證明了一件事，現代戰爭比的不只是飛彈多不多、坦克強不強，而是通信系統能不能在敵人大規模電子干擾下，依然保持穩定運作。

周宇平說，現在的戰術無線電早就不是以前那種只能通話的設備，而是整個作戰網路的重要節點，如果通信被切斷，再先進的飛彈、無人機、裝甲部隊，都可能因為指揮失靈而失去戰力，這次採購攸關國軍未來十幾年甚至數十年的通信能力建設。

周宇平表示，國軍應採用技術，因為跳頻（Frequency Hopping）與一般移頻（Frequency Shift）在軍事用途上有本質差異。跳頻系統會依照特定演算法，在多個頻段間快速且不規則切換頻率，除非掌握相同演算法，否則敵方難以攔截、破解或進行電子干擾；相較之下，移頻系統則是在固定頻道遭受干擾後，再切換至另一頻道運作，切換模式較具規律性，一旦遭敵方掌握運作方式，便較容易遭到偵收或干擾。

淡江大學外交與國際關係學系兼任教授荊元宙表示，所謂「點對點」通信，是指全軍從頭到尾都使用同一套波形，不需要經過派遣台或其他設備去做轉換，不管是單兵、戰車、指揮車、無人機、中繼站，甚至固定指揮所，大家都使用同一種通信方式，因此可以直接互相連線。

荊元宙指出，可以把它想像成大家都加入同一個大型群組，一套波形就是全軍共同的通信語言，所有平台都是同一個網路的成員，不用再「翻譯」、不用再「換頻換制式」，一開機就能彼此連線，有互通性高、管理更簡單、擴充性強、訓練成本降低、作戰效率更高等好處。

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，放眼國際，美國近年不少戰術通信採購案，都會公開採購方式、評選程序、規格方向及決標資訊，在不影響國安的前提下，仍然兼顧透明度，如何在保護軍事機密和公開採購資訊之間取得平衡，也是值得台灣參考的方向。

何澄輝指出，重大國防採購不只是買裝備，更牽涉到制度與廉政治理，像是利益衝突是否迴避、規格怎麼形成、評選依據是否完整留存，都會影響社會對採購制度的信任。

周宇平也指出，這次流標未必全然是壞事，反而是一個重新檢討制度的機會。未來重新招標時，如果能兼顧公平競爭、履約能力、戰術性能驗證以及採購透明度，不但有助於吸引更多優質廠商參與，也能真正讓國軍買到符合作戰需求、經得起考驗的新一代戰術通信系統。