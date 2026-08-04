影／城鎮韌性演習將登場 安平警錄製台語廣播走進安平市場、老街播放

「2026城鎮韌性（防空）演習」將於8月7日星期五10時至10時30分在南部地區採「有預警、分區、異時」方式登場，台南市警第四分局有鑑於較以往不同是規畫在上午時段，此時適逢安平市場採買人潮，民眾恐不熟悉管制規定而受罰，特別走進市場與安平老街提醒民眾。

第四分局由組長黃東偉錄製台語廣播，近幾天由安平所所長李俊宏帶領警專第44期實習生蘇恩萱逐攤放送，向長者與市民提醒配合演習管制作為，聽到防空警報後，車輛靠邊停放，行走於道路的行人以及車輛駕駛及乘客，則聽從警察及執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

分局也讓原本就是台南市警察局女警、考上警大二技的實習生饒庭瑋拍攝2026年城鎮韌性防空演習宣導短片，將全民防空、防災應變觀念以淺顯易懂、貼近生活的方式傳遞給社會大眾，呼籲大家可事先透過台灣全民安全指引及各場域防空疏散避難指引，瞭解各項因應作為及充實應變知能。

警方說明，本次演習將實施30分鐘人車管制及疏散避難實作演練，民眾聽到防空警報及收到簡訊通知後，行人應立即進入就近建築物或防空避難設施，車輛靠邊停放，人員下車避難，並配合警察及協勤人員指揮疏散避難。

另外，可至台南市警察局官網「防空避難專區」，或下載「警政服務APP」及「消防防災e點通APP」，查詢住家、工作地點附近的防空避難設施位置，熟悉避難路線，提升緊急應變能力。

分局長廖水池表示，本次演習較以往不同，時段規畫在上午10時到10時30分舉行，考量到對傳統市場採購或安平老街民眾造成影響，分局期前規劃各派出所員警走入社區，運用各里辦公處所及電台廣播，搭配帶著大聲公走入社區以貼近民眾生活的宣導形式，加強宣導民眾周知。

第四分局錄製台語廣播，近幾天由安平所所長李俊宏帶領警專第44期實習生蘇恩萱逐攤放送，向長者與市民提醒配合演習管制作為。圖／民眾提供

第四分局錄製台語廣播，近幾天由安平所所長李俊宏帶領警專第44期實習生蘇恩萱逐攤放送，向長者與市民提醒配合演習管制作為。圖／民眾提供

第四分局錄製台語廣播，近幾天由安平所所長李俊宏帶領警專第44期實習生蘇恩萱逐攤放送，向長者與市民提醒配合演習管制作為。圖／民眾提供