城鎮韌性演習網路降速演練13日登場 機場公司提醒旅客預作準備

「2026年城鎮韌性（防空）演習」將於8月7日至13日陸續於全台分區舉行。桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。機場公司表示，演習期間航班起降及機場捷運均維持正常運作，但聯外接駁車將暫停發車，提醒旅客預留充足時間提早抵達機場。

機場公司指出，此次演習期間，行動數據網路將採降速措施，因此網路使用體驗將明顯受到影響，可能連帶影響旅客使用手機線上報到、電子登機證開啟、行動支付及網路查詢等服務，因此建議旅客及接送機民眾事先做好準備，以免影響行程。

機場公司提醒，搭機旅客若使用手機辦理線上報到或持電子機票、電子登機證，建議事先完成下載或列印，避免演習期間因網路速度降低而影響使用體驗；也可多加利用機場捷運A1台北車站及A3新北產業園區站的市區預辦登機服務，提前完成報到作業。

在支付方面，機場公司建議旅客預先備妥實體信用卡或現金，以降低行動支付受網路降速影響的不便；若有上網需求，則可改連接桃園國際機場提供的免費Wi-Fi服務，包括「Airport Free WiFi」及「iTaiwan WiFi」，並優先將網路資源用於報到、登機及查詢航班等必要用途，以維持搭機流程順暢。

機場公司表示，演習期間語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）均可正常運作，不會影響民眾接收重要通知。由於演習期間將同步實施交通管制及疏散避難措施，呼籲旅客及接送機民眾留意演習資訊，提早規劃行程，並配合現場人員引導，共同完成演練。

配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時進行行動通訊網路降速演練，可能連帶影響旅客使用手機線上報到、電子登機證開啟、行動支付及網路查詢等服務，因此建議旅客及接送機民眾事先做好準備。記者黃仲明／攝影