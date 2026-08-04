快訊

偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

苦茶油風波擴大 嘉檢協北檢搜索源春製油廠等17處、7人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

城鎮韌性演習網路降速演練13日登場 機場公司提醒旅客預作準備

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。記者黃仲明／攝影
配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。記者黃仲明／攝影

「2026年城鎮韌性（防空）演習」將於8月7日至13日陸續於全台分區舉行。桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。機場公司表示，演習期間航班起降及機場捷運均維持正常運作，但聯外接駁車將暫停發車，提醒旅客預留充足時間提早抵達機場。

機場公司指出，此次演習期間，行動數據網路將採降速措施，因此網路使用體驗將明顯受到影響，可能連帶影響旅客使用手機線上報到、電子登機證開啟、行動支付及網路查詢等服務，因此建議旅客及接送機民眾事先做好準備，以免影響行程。

機場公司提醒，搭機旅客若使用手機辦理線上報到或持電子機票、電子登機證，建議事先完成下載或列印，避免演習期間因網路速度降低而影響使用體驗；也可多加利用機場捷運A1台北車站及A3新北產業園區站的市區預辦登機服務，提前完成報到作業。

在支付方面，機場公司建議旅客預先備妥實體信用卡或現金，以降低行動支付受網路降速影響的不便；若有上網需求，則可改連接桃園國際機場提供的免費Wi-Fi服務，包括「Airport Free WiFi」及「iTaiwan WiFi」，並優先將網路資源用於報到、登機及查詢航班等必要用途，以維持搭機流程順暢。

機場公司表示，演習期間語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播（CBS）均可正常運作，不會影響民眾接收重要通知。由於演習期間將同步實施交通管制及疏散避難措施，呼籲旅客及接送機民眾留意演習資訊，提早規劃行程，並配合現場人員引導，共同完成演練。

配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時進行行動通訊網路降速演練，可能連帶影響旅客使用手機線上報到、電子登機證開啟、行動支付及網路查詢等服務，因此建議旅客及接送機民眾事先做好準備。記者黃仲明／攝影
配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時進行行動通訊網路降速演練，可能連帶影響旅客使用手機線上報到、電子登機證開啟、行動支付及網路查詢等服務，因此建議旅客及接送機民眾事先做好準備。記者黃仲明／攝影

配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」行動網路降速演練，機場公司提醒當日搭機旅客及接送機民眾提早因應、預做準備。圖／機場公司提供
配合「2026年城鎮韌性（防空）演習」行動網路降速演練，機場公司提醒當日搭機旅客及接送機民眾提早因應、預做準備。圖／機場公司提供

城鎮韌性演習 機場 網路 機場捷運

延伸閱讀

外送族注意！「這5個」防空演習時段foodpanda、Uber Eats暫停服務

國家級「行動斷網」演習完整指引！NCC揭3重點：勿用手機處理重要工作

全球罕見斷網降速演習！30分鐘不能滑手機 全民可以學到什麼？

台灣首次戰爭「行動斷網」演習！8月14縣市演練時間、規則曝光 QA一次看

相關新聞

洪孟楷：10天4次預告警報恐造「警報疲乏」 行政部門應說明必要性

「2026城鎮韌性防空演習」將於本月7、10日至13日實施演練，然而國家警報昨天下午就響起，卻發現是「演習預告」。國民黨立委洪孟楷今表示，國家預告警報還有三次，短短10天內發送四次預告，行政部門應該說明，如此密集使用國家警報，真的有其必要性嗎？

城鎮韌性演習網路降速演練13日登場 機場公司提醒旅客預作準備

「2026年城鎮韌性（防空）演習」將於8月7日至13日陸續於全台分區舉行。桃園國際機場將於8月13日下午2時30分至3時實施疏散避難、交通管制等演練，並同步進行行動通訊網路降速演練。機場公司表示，演習期間航班起降及機場捷運均維持正常運作，但聯外接駁車將暫停發車，提醒旅客預留充足時間提早抵達機場。

獨／陸軍八軍團繼旅長帶隊上酒店 203旅再遭南檢搜索帶回前旅長4軍官

陸軍八軍團步兵203旅日前遭台南地檢署搜索，帶回前旅長宋蔚達及3名軍官，皆涉貪污案件。該旅今年將參加漢光42號演習，軍方強調全力配合司法調查。

漢光前夕 共軍發動「聯合戰備警巡」 17共機出海擾台

國軍將從明天起展開10天9夜的漢光實兵演習，不過共軍今天上午再次對台發動聯合戰備警巡，共計有17架次各式共機出海，配合共艦騷擾我海空域，國防部重申，國軍嚴密掌握並且適切應處。

蜂眼雷達守護淡水河口 「偏偏不擅長」防禦無人機

為強化淡水河口及淡江大橋防務，陸軍部署蜂眼雷達車與復仇者防空飛彈車，為台北港與河口實施低空警戒。據指出，陸軍蜂眼雷達能反制直升機，號稱能鎖定巡弋飛彈，導引飛彈接戰。但對於小型1級、2級、3級無人機，或是有如烏克蘭戰場民間急造的攜帶炸彈小型無人機，無法有效掌握，淡水河口沒有反無人機有效戰力。

漢光42號演習明登場 步兵旅換美式步槍

漢光四十二號演習的實兵驗證階段明天登場，為配合「全社會韌性」政策指示，今年演習與一般民眾生活的相關度明顯提高；此次演習將動員二萬餘名後備軍人，其中，陸軍台北市後備旅及步兵第一三七旅實施全旅動員，占五千人，驗證常備、後備部隊協同作戰效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。