洪孟楷：10天4次預告警報恐造「警報疲乏」 行政部門應說明必要性

「2026城鎮韌性防空演習」將於本月7、10日至13日實施演練，然而國家警報昨天下午就響起，卻發現是「演習預告」。國民黨立委洪孟楷今表示，國家預告警報還有三次，短短10天內發送四次預告，行政部門應該說明，如此密集使用國家警報，真的有其必要性嗎？

洪孟楷指出，不少民眾昨天下午收到國家級警報，第一時間還以為發生地震，點開後才發現，竟是預告下週的演習，這種「預告的預告」、「演練的演練」，讓許多人感到錯愕。進一步查詢災防告警細胞廣播訊息網站更發現，接下來還有三次預告警報，分別於8月7日下午、10日及13日的中午發送，後兩次依地區發送，還不包括正式演習警報。

洪孟楷說，細胞廣播的核心價值在於「緊急」，讓民眾在災害發生時能夠立即反應、迅速避難。漢光演習有其必要，大家可以理解，演習也應該做，沒人反對；但演習前，真的有必要再透過國家級警報發送四次「預告」嗎？

洪孟楷表示，更令人質疑的是，第一時間詢問國防部，竟連國防部也說不清楚NCC為何如此安排，顯示事前橫向聯繫明顯不足。究竟是誰拍板決定？難道NCC自行規劃發送，連漢光演習的主管機關都不知情？演習當天，中午12點還來一次預告下午兩點的演習警報，代表短短三小時內會接到兩次訊息，這樣做法，過去前所未聞。

洪孟楷說，一般演習資訊，完全可以透過新聞稿、電視跑馬燈、社群平台及電子媒體宣導，就像萬安演習的交通管制與避難規定，過去也都是透過平時宣傳管道通知民眾。國家警報具有高度急迫性，不應輕易濫用，否則不僅可能引發恐慌，更可能造成「警報疲乏」，讓民眾在真正緊急時反而忽略警訊。

洪孟楷表示，全民只想知道，究竟是誰決定在10天內發出四則國家預告警報？「預告的預告」，真的適合透過國家警報系統通知全民嗎？細胞廣播警報的目的，是協助民眾在災害來臨時把握黃金避難時間。請行政部門審慎檢討，別讓原本立意良善、攸關生命安全的制度，最後淪為困擾全民的「罐頭簡訊」。