獨／陸軍八軍團繼旅長帶隊上酒店 203旅再遭南檢搜索帶回前旅長4軍官

國軍漢光42號演習將於明天登場，連續進行10天9夜，此次演習將動員2萬餘名後備軍人；然而陸軍八軍團步兵203旅昨天卻遭台南地檢署進入營區搜索，帶回宋姓、陳姓上校等4人，偵訊後分別依貪汙治罪條例諭令20萬至10萬不等金額交保，八軍團表示，全力配合司法調查。

陸軍八軍團高雄後備旅林姓上校旅長上月才被爆出7月1日深夜帶部隊少校監察官、少校營參謀主任等幹部前往高雄市有女陪侍的制服酒店狂歡，一路喝到隔天清晨4時許才離開，引起軍中高層震怒；陸軍火速調查，確認「旅長帶隊上酒店」屬實，已將林拔官記一大過，預計9月提前退伍。

陸軍八軍團步兵第203旅為駐守台南市官田區的部隊，該旅平時負責一年期義務役、常備兵役軍事訓練、教召訓練等任務；前總統蔡英文2020年視察時曾指出，203旅是南部地區接訓的大本營，看完其周密的防疫程序，強調這是一支可以信賴的部隊，平時要保護人民，戰時要保衛國家。

據了解，台南地檢署檢察官昨天前往八軍團將前旅長宋蔚達帶回，並指揮高雄市調查處率隊進入203旅營區搜索，帶回陳姓上校政戰主任、陳姓中校科長、高姓女政戰官共4名軍官，涉犯法條為貪汙治罪條例，案由疑似涉及溪北地區某廟會活動，涉嫌將外界收到的金額中飽私囊。

檢方今證實搜索行動，檢察官偵訊後，將宋諭令20萬元交保、兩名陳姓上校均10萬元交保、高女限制住居；八軍團指揮部今表示，203旅陳姓軍官等人疑涉貪汙治罪條例，由檢警入營搜索及約詢，全案刻正由檢調偵辦中，八軍團將全力配合司法調查釐清案情，倘有不法，將依規定嚴懲不貸。

203旅前旅長宋蔚達上校今年4月1日調任陸軍八軍團幕僚，由137旅長榮志忠上校接任，當時媒體爆料陸軍高層疑似是因涉及宗廟活動款項而將宋異動，陸軍司令部當時回應，報導內容與事實不符，宋的前任旅長任期也是1年餘，重要軍職任期屆滿後，均視職缺狀況調整，屬於正常人事輪動。