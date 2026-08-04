快訊

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

獨／繼旅長帶隊上酒店 陸軍八軍團203旅再遭南檢搜索…帶回前旅長等4軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／陸軍八軍團繼旅長帶隊上酒店 203旅再遭南檢搜索帶回前旅長4軍官

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陸軍八軍團上月才被爆出高雄後備旅林姓上校旅長深夜「帶隊上酒店」，今再傳南檢昨搜索203旅帶回前旅長。記者袁志豪／攝影
陸軍八軍團上月才被爆出高雄後備旅林姓上校旅長深夜「帶隊上酒店」，今再傳南檢昨搜索203旅帶回前旅長。記者袁志豪／攝影

國軍漢光42號演習將於明天登場，連續進行10天9夜，此次演習將動員2萬餘名後備軍人；然而陸軍八軍團步兵203旅昨天卻遭台南地檢署進入營區搜索，帶回宋姓、陳姓上校等4人，偵訊後分別依貪汙治罪條例諭令20萬至10萬不等金額交保，八軍團表示，全力配合司法調查。

陸軍八軍團高雄後備旅林姓上校旅長上月才被爆出7月1日深夜帶部隊少校監察官、少校營參謀主任等幹部前往高雄市有女陪侍的制服酒店狂歡，一路喝到隔天清晨4時許才離開，引起軍中高層震怒；陸軍火速調查，確認「旅長帶隊上酒店」屬實，已將林拔官記一大過，預計9月提前退伍。

陸軍八軍團步兵第203旅為駐守台南市官田區的部隊，該旅平時負責一年期義務役、常備兵役軍事訓練、教召訓練等任務；前總統蔡英文2020年視察時曾指出，203旅是南部地區接訓的大本營，看完其周密的防疫程序，強調這是一支可以信賴的部隊，平時要保護人民，戰時要保衛國家。

據了解，台南地檢署檢察官昨天前往八軍團將前旅長宋蔚達帶回，並指揮高雄市調查處率隊進入203旅營區搜索，帶回陳姓上校政戰主任、陳姓中校科長、高姓女政戰官共4名軍官，涉犯法條為貪汙治罪條例，案由疑似涉及溪北地區某廟會活動，涉嫌將外界收到的金額中飽私囊。

檢方今證實搜索行動，檢察官偵訊後，將宋諭令20萬元交保、兩名陳姓上校均10萬元交保、高女限制住居；八軍團指揮部今表示，203旅陳姓軍官等人疑涉貪汙治罪條例，由檢警入營搜索及約詢，全案刻正由檢調偵辦中，八軍團將全力配合司法調查釐清案情，倘有不法，將依規定嚴懲不貸。

203旅前旅長宋蔚達上校今年4月1日調任陸軍八軍團幕僚，由137旅長榮志忠上校接任，當時媒體爆料陸軍高層疑似是因涉及宗廟活動款項而將宋異動，陸軍司令部當時回應，報導內容與事實不符，宋的前任旅長任期也是1年餘，重要軍職任期屆滿後，均視職缺狀況調整，屬於正常人事輪動。

陸軍 交保 漢光 演習 貪汙

延伸閱讀

漢光42號演習明登場 步兵旅換美式步槍

白沙屯進香爆性騷？軍人被控襲胸女信徒 獲判無罪確定「關鍵理由」曝

影／他深居簡出宛如「宅男毒販」 警搜索驚見女子躺地上竟是電子娃娃

北屯邱厝里長高敏裕詐領公費勒索攤商還涉貪23萬 今移審台中地院

相關新聞

漢光前夕 共軍發動「聯合戰備警巡」 17共機出海擾台

國軍將從明天起展開10天9夜的漢光實兵演習，不過共軍今天上午再次對台發動聯合戰備警巡，共計有17架次各式共機出海，配合共艦騷擾我海空域，國防部重申，國軍嚴密掌握並且適切應處。

獨／陸軍八軍團203旅再遭南檢搜索 前旅長等4軍官涉貪10到20萬交保

國軍漢光42號演習將於明天登場，連續進行10天9夜，此次演習將動員2萬餘名後備軍人；然而陸軍八軍團步兵203旅昨天卻遭台南地檢署進入營區搜索，帶回宋姓、陳姓上校等4人，偵訊後分別依貪汙治罪條例諭令20萬至10萬不等金額交保，八軍團表示，全力配合司法調查。

蜂眼雷達守護淡水河口 「偏偏不擅長」防禦無人機

為強化淡水河口及淡江大橋防務，陸軍部署蜂眼雷達車與復仇者防空飛彈車，為台北港與河口實施低空警戒。據指出，陸軍蜂眼雷達能反制直升機，號稱能鎖定巡弋飛彈，導引飛彈接戰。但對於小型1級、2級、3級無人機，或是有如烏克蘭戰場民間急造的攜帶炸彈小型無人機，無法有效掌握，淡水河口沒有反無人機有效戰力。

漢光42號演習明登場 步兵旅換美式步槍

漢光四十二號演習的實兵驗證階段明天登場，為配合「全社會韌性」政策指示，今年演習與一般民眾生活的相關度明顯提高；此次演習將動員二萬餘名後備軍人，其中，陸軍台北市後備旅及步兵第一三七旅實施全旅動員，占五千人，驗證常備、後備部隊協同作戰效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。