美對台軍售有譜！ 美議員：相信川普很快追加140億美元裝備

美對台軍售案後續，美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾強調，《台灣關係法》至今依然堅實存在；去年12月，美國國會批准了史上最大金額、110億美元的對外軍售，美國不會就此停止。他有信心，川普總統很快將向國會提出另一項軍售案，追加價值140億美元的關鍵軍事防衛裝備。

賴清德總統4日上午頒授麥考爾（Michael McCaul）「大綬景星勳章」。與會者包括AIT台北辦事處代理處長馮海博（Eric Frater）、美國聯邦眾議員麥考爾榮譽主席資深立法助理帕特爾（Pooja Patel），及總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等。

賴總統致詞表示，台灣與美國共享民主自由價值，也共同維護區域的和平穩定。面對中國大陸威權主義持續擴張，台灣堅守民主防線，也深信和平靠實力，而實力必須建立在堅定的自我防衛決心之上。

他感謝麥考爾長期支持台灣提升國防力量，除了敦促美國行政部門加速交付對台軍售武器裝備，今年也與美國國會跨黨派議員一起支持台灣推動國防特別預算。

賴總統強調，台灣會持續推動國防改革、強化不對稱戰力、建立無人機攻防體系，並提升全社會防衛韌性。也期待與美國深化合作，從軍事採購進一步走向共同研發、共同生產，攜手維護印太地區和平與穩定。

賴總統提到，台美夥伴關係也正向經貿及科技領域加速拓展。麥考爾代表的德州，是美國重要的能源與科技產業重鎮。去年台灣是德州第七大出口市場，台灣與德州的經貿交流及產業合作，也已成為台美關係持續深化的重要力量。

麥考爾致詞說，中國共產黨最想做的，莫過於破壞台美夥伴關係並改變美國政策。但他重申，美國國會在1979年制定的《台灣關係法》至今依然堅實存在，是雙邊關係的根本基礎。根據《台灣關係法》，美國必須提供台灣防衛性武器，美國也正實踐這項承諾。

麥考爾指出，去年12月，美國國會批准了史上最大金額、價值110億美元的對外軍售，而且美國不會就此停止。他有信心，川普很快將向國會提出另一項軍售案，提供追加價值140億美元的關鍵軍事防衛裝備。

麥考爾強調，美國政策絕不允許因為美中外交關係而影響對台軍售。在美國通過《台灣關係法》後，雷根總統曾公開聲明，美國不會就對台軍售一事與中華人民共和國進行協商；嚇阻是美國的終極目標。

他分享近期前往烏克蘭戰區，觀察到無人機科技及生產能力，相信這也對台灣未來存亡至關重要，並鼓勵台灣與其他已成功創新，能應對現代戰爭挑戰的民主國家合作。他也恭喜台灣通過「國防特別預算」，強調應持續強化台灣的防衛能力及韌性，其中包括和飛彈、無人機同等重要的網路安全。

麥考爾提到，中國共產黨日益好戰的行為對台灣和全球的權力平衡都造成直接威脅。縱然美國持續尋求美中關係的穩定，但也清楚認知中國共產黨造成的威脅以及他們的最終目標。他曾親身經歷中共的恐嚇手段，上次訪台祝賀賴總統當選時，中國大陸即派遣大批軍機和軍艦進入台海周遭，他也隨即遭到大陸制裁，他將其視為追求自由的榮譽勳章。

麥考爾說，中國大陸正一再測試自身實力及試探台灣的弱點，為可能的入侵行動做準備。但這些威嚇手段不會得逞。正如賴總統所說：「中華民國不隸屬於中華人民共和國」，中共強行推動統一的企圖絕對不會成功，因為中華人民共和國過去從來沒有、未來也不會統治台灣。

麥考爾表示，1950年麥克阿瑟將軍形容台灣是「一艘永不沉沒的航空母艦」，這項論述至今依然適用。台灣始終是印太地區自由的重要支柱，美國將永遠是台灣堅定的夥伴，與台灣肩並肩合作，共同確保以實力維護和平。