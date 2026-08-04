漢光42號實兵演習5日登場 驗證反向簡報與新戰力

國軍漢光42號實兵演習明天起一連實施10天9夜，今年深化去中心化指管，導入美軍反向簡報精神，並整合新成軍M1A2T戰車、濱海作戰指揮部及網路降速演練，全面驗證整體防衛作戰韌性。淡水河口、台北港、八里海灘及桃園一帶的演練，將是重中之重。

國軍漢光42號實兵演習8月5日至14日實施，採本島實兵不實彈。去年漢光41號首度將演習延長為10天9夜，演練進程從「灘岸殲敵」延伸至「城鎮防禦」，今年進一步深化無劇本與去中心化任務式指揮，著重戰術層級的雙向溝通與實戰應處。

明天清晨衡山指揮所循例下達演習命令後，空軍戰機將戰備轉場實施戰力保存、海軍艦艇緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命外，今年也借鏡美軍導入「反向簡報」（Backbrief）與計畫預演精神，由受令基層幹部向指揮官再次說明任務內容，確保上下級對作戰意圖在「同一頻率」，提升現代數位戰場下的同步作戰效能。

部隊動員與防衛部署方面，去年僅由陸軍步兵206旅實施「全旅動員」，今年擴大為南北雙旅（北部台北後備旅、南部137旅）同時動員，動員人數達5000人，配合14天教召制度，驗證後備戰力快速補實與後勤接轉能量。

備受關注的新式戰力與關鍵防線亦首度納入實兵演練。去年底成軍的M1A2T戰車首度投入漢光實兵作戰計畫，於北部驗證縱深防禦。7月1日剛編成的海軍「濱海作戰指揮部」也將接受實戰化檢驗，整合雷達、反艦飛彈的作戰能量。此外，針對已通車的淡江大橋，軍方將前推阻絕演練，防範敵軍自八里或台北港直衝政經中樞。

另外，今年防空演習期間將於中、北部實施30分鐘「行動網路降速」，驗證軍民通訊備援應變。軍方亦首度實施「隨軍記者」機制，實測戰時第一線資訊發布效率，反制敵方假訊息。