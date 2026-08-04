漢光前夕 共軍發動「聯合戰備警巡」 17共機出海擾台

國軍將從明天起展開10天9夜的漢光實兵演習，不過共軍今天上午再次對台發動聯合戰備警巡，共計有17架次各式共機出海，配合共艦騷擾我海空域，國防部重申，國軍嚴密掌握並且適切應處。

國防部表示，從今天上午9時18分開始，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計17架次出海，其中12架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

這是共軍繼7月30日之後，一周內再次對我發動針對性軍事活動，時值國軍展開年度例行漢光42號實兵演習前夕，共軍的動態格外引起關注。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。