麥考爾：美對台軍售不受中國影響 140億方案將送國會

總統賴清德今天頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾「大綬景星勳章」，麥考爾提到，美國對台軍售政策絕不會受美中外交關係影響，有信心另一筆包含140億美元關鍵防衛軍備的方案很快會送交國會。

賴總統今天頒授麥考爾（Michael McCaul）「大綬景星勳章」，表彰麥考爾長年深化台美關係、支持民主台灣，以及維護台海和平穩定所做的貢獻。

麥考爾致詞時表示，他今天不是代表共和黨或民主黨，而是以一名美國人的身分，表達對美台情誼的珍視，並重申對台灣的堅定支持。

麥考爾說，上一次他來台灣，送給賴總統一頂德州牛仔帽，牛仔象徵的是自由以及韌性，時間將會證明，西方的牛仔永遠會戰勝東方的專制巨龍。

他說，中國共產黨會不惜一切破壞美台夥伴關係及美國政策，但美國國會1979年制定的「台灣關係法」承諾依然堅實，是雙邊關係的堅實基礎。依據這項法律，美國必須提供台灣防衛性武器，而美方持續履行承諾。

麥考爾指出，去年12月美國國會批准總值110億美元的對外軍事銷售計畫，但美方不會止步於此；他有信心，美國總統很快會向國會提交另一份140億美元關鍵防衛軍備的方案。

他強調，美國政策絕不會因與中國的外交關係而讓對台軍售受到任何影響；美國前總統雷根在「台灣關係法」通過後說過「美國在對台軍售這件事情上不會諮詢中華人民共和國的意見。」

麥考爾表示，嚇阻是終極目標。他最近前往烏克蘭戰場，親眼目睹衝突後，更深刻體認無人機科技及生產能力，對台灣未來存亡至關重要。他鼓勵台灣與成功創新、因應現代戰爭挑戰的民主國家合作，並持續強化國防、韌性及網路安全。

他說，中共愈發好戰，不只直接威脅台灣，也威脅全球和平穩定；美國雖追求穩定的美中關係，但非常清楚中共所帶來的威脅及其最終目標。他曾親身經歷中國的恐嚇手段，上次他來訪時，中國對他發出脅迫，中共派出船艦與飛機來「歡迎」，隨後他還遭到了中共的制裁，但他將其視做為自由發聲的榮耀。

他說，中國共產黨企圖推動統一絕對不會成功，因為從歷史上來看，中華人民共和國從來沒有、未來也不會統治台灣。

麥考爾表示，台灣是印太地區自由的支柱，也永遠會有美國這個堅實夥伴；美國將持續與台灣肩並肩，確保「以實力達成和平」，他還以中文說「我愛台灣」。