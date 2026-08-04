美眾議員：美對台政策不變 盼夥伴關係擴及無人機生產

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾今天表示，美國依據台灣關係法制定對台政策不變且活絡，也有信心美國總統川普很快會向國會提交軍售案，期望美台夥伴關係能擴及無人機共同生產，建立台灣的蜂巢式防衛能力。

第10屆「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」登場，來自亞太、歐洲、北美及拉美等9國12位政要、國會議員及學者專家，共同討論民主韌性實踐、印太聯防建構，以及非紅供應鏈重塑等議題。

麥考爾（Michael McCaul）於專題演講以中文說「我愛台灣」，並表示，台灣驗證民主可行，擁有美國國會最大且空前的跨黨派支持。中共最想要的莫過於破壞美台夥伴關係及改變美國對台政策，「我在此代表美國國會，美國依據台灣關係法制定的對台政策維持不變且活絡」。

麥考爾強調，美國國會去年12月簽署111億美元對台軍售案，規模史上最大。美國不會停止腳步，他有信心川普（Donald Trump）很快會向國會提交另一項軍售案，包括140億美元的關鍵防禦物資。

麥考爾指出，與此同時，期待台灣能通過年度國防預算，通過無人載具條別條例至關重要，此舉不僅挹注台灣無人機產製，也重申台灣對自我防衛的決心，更是展現對美國華府的信心。

關於區域安全，麥考爾表示，美方須確保在印太區域有強健、穩定的存在，作為外委會主席，他致力強化AUKUS（澳英美三邊安全夥伴關係），此聯盟關係建立關鍵嚇阻力以確保國際規則，「這讓中國國家主席習近平夜不成眠」。

麥考爾強調，美國並不尋求衝突，台灣也不尋求衝突，但如同美國前總統雷根所言，「和平靠實力」、「美國不會與中華人民共和國商討對台軍售」，這仍是美國現行政策。儘管美國尋求穩定與中國的關係，但仍清楚中國威脅和最後手段。

這是麥考爾第三度訪台，他前兩次訪台都引起中方高度關注，甚至遭到中國制裁。麥考爾稱之為「榮譽勳章」，並強調這些威脅過去沒用、現在也不會有用，只會強化他對台灣的決心。

麥考爾指出，中共正在測試自身的能力及台灣的弱點，藉此為可能的侵略做準備。中共行動不是個別事件，而是企圖在此區域建立主導性的更廣策略，相信中國做法適得其反，台灣這週展開漢光演習，「作為國會議員的22年來，從未見過台灣的備戰及國防能力如此高」。

麥考爾特別致賀台灣通過國防特別預算條例以提升防衛和韌性，也希望美台夥伴關係能擴及無人機共同生產，建立台灣的蜂巢式防衛能力。

針對經濟合作，麥考爾強調，美國與中國的貿易關係，不會危及美國對台灣的支持。台灣是美國第4大貿易夥伴，尤其是台積電對美國的投資，顯見美台夥伴關係已進入黃金時代。

麥考爾最後表示，台灣以自由支柱之姿矗立，阻擋中共惡意影響力在亞洲擴張。如同總統賴清德所言，中國民國與中華人民共和國互不隸屬，中共企圖使用武力促成統一，這永遠不會成功，因為中共在歷史上從未控制過台灣，「我們不能讓中共顛覆全球權力平衡」，希望台灣人民知道，「你們一直有美國這個堅定夥伴」。

史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）於專題演講指出，台史超過半世紀邦誼建立在互信、共享價值以及團結精神，歷經地緣政治情勢變遷，從不是建立在權宜或一時便利。