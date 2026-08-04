漢光42號實兵將登場 第四作戰區召員接受無人機訓練

國軍漢光42號演習將於5日登場，首度擴大在南北各1個旅（台北後備旅、南部137旅）全旅動員逾5000名後備軍人。負責南部防務的第四作戰區今天表示，召員昨天實施無人機操作訓練，由教官說明性能、操作、安全規範與戰術運用，並進行飛行練習、熟悉操控。

國軍漢光42號演習將於5日至14日一連實施10天9夜舉行，後備教召今年全面取消5至7天舊制、統一為14天，國軍演訓更首度落實大規模動員。

去年漢光41號演習由陸軍步兵206旅首度實施「全旅動員」，召集逾3000名後備軍人，打破過往營連級規模慣例；今年漢光42號演習擴大為南北各1個旅（北部為台北後備旅、南部為137旅），動員人數達5000人，受召後備軍人昨天已依令前往指定地點完成報到。

負責南部地區救災及防務的第四作戰區透過新聞稿表示，全旅動員教召持續進行中，昨天上午實施建制武器實彈射擊，下午則是無人機操作課程，依訓練計畫循序漸進強化召員單兵戰技及提升部隊整體戰力。

第四作戰區提到，昨天上午實彈射擊前，單位幹部首先說明安全規定、射擊程序及注意事項，隨後依編制專長，區分射擊T75K3手槍、M4A1步槍及班（排）用機槍等武器，召員依序完成各項實彈射擊課目，驗證專長複訓成果，熟稔武器操作及實彈射擊要領。

第四作戰區指出，下午接續實施無人機操作訓練，由教官針對無人機性能、操作方式、安全規範及戰術運用實施教學與說明，並透過實作示範，讓召員了解無人機飛行控制、任務運用及基本操作程序；召員在幹部的引導下，進行無人機操作與飛行練習，逐步熟悉操控技巧，奠定無人機運用基礎。