漢光明登場 步兵旅換美式步槍

漢光四十二號演習的實兵驗證階段明天登場，為配合「全社會韌性」政策指示，今年演習與一般民眾生活的相關度明顯提高；此次演習將動員二萬餘名後備軍人，其中，陸軍台北市後備旅及步兵第一三七旅實施全旅動員，占五千人，驗證常備、後備部隊協同作戰效能。

搭配漢光進行的城鎮韌性（防空）演習，中部與北部縣市將一併測試網路降速。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天下午提前發出手機警報，讓不少民眾虛驚一場，預計七日（周五）還要再發一次預告警報。

此次漢光另一特色，是賴政府首次試辦民間媒體隨軍。軍方官員解釋，此舉是模擬一旦戰時，如何處理媒體的採訪需求：記者獲准跟隨指定部隊行動，在第一線觀察官兵執行任務。但報導發出前，軍方有權審閱內容是否洩密，不得即時搶發。

全旅動員部分，步兵旅由於戰時才編實，裝備通常遜於聯兵旅。但依近日軍方發布的照片，此次一三七旅教召，特別為官兵換發美國新近軍援的M4A1步槍，取代原先的國造T65K2步槍，預期將是演習期間軍政高層的視導重點。

行之多年的防空演習，去年起更名城鎮韌性演習，不再使用代號「萬安」。今年仍將全國分五區實施，其中十日下午的中部縣市、十三日下午的北部縣市，除比照往年實施防空避難，也一併測試網路降速。行動電話的４Ｇ、５Ｇ網路將會不通，但語音通話、簡訊與固網服務不受影響。