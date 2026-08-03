馬文君「超刪」無人機預算？范雲批：「假專業、真亂搞」慣犯

國防部編列2年期「多元運用行政用途無人機採購」案，全案匡列2億4780萬元，並於今年度編列1.5億餘元，國民黨立委馬文君遭質疑「超刪」，她昨稱，刪除的是3年計畫中的2億元，還留了4000萬元。民進黨立院黨團書記長范雲3日於記者會回應，馬文君是假專業、真亂搞的慣犯，每次濫砍預算被批，就以看似專業的語言，欺騙沒時間了解預算與國防的人民。

范雲現場拿出預算書表示，國防部115年度預算書白紙黑字寫得很清楚，國防部的這個項目，今年就是編列1.53億元。范雲直言，沒有哪個立委可以大到連沒有編列的未來預算也拿來超刪。

范雲指出，況且此案從頭到尾就不是她辯稱的三年期，連這個都搞錯，還敢大剌剌愚弄人民。

范雲質疑，馬文君到現在都沒有解釋，為什麼用八行字就可以刪凍2.5億的預算？為什麼看到無人機、非紅供應鏈就殺紅眼？范雲再強調，請馬文君不要再以專業術語遮掩自己傷害國家的行為。