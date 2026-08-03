吳釗燮：大陸混合戰威脅遍及第一島鏈 籲各國合作因應

國安會秘書長吳釗燮接受「日經亞洲」專訪時表示，中國近年透過海警船、海上民兵等力量擴張海上控制力，並將具侵略性的海上行動包裝成例行執法，對整個第一島鏈構成威脅。

吳釗燮在今天刊出的專訪中指出，情報、監視與偵察（ISR）資料顯示，中國海軍與海警船近年在東海、台灣海峽、西太平洋以及南海的部署明顯增加，今年更數度在台灣東部海域展開所謂「執法」行動，宣稱對相關海域擁有管轄權，並透過無線電盤查商船，引發歐美多國關切。

吳釗燮說，北京指控台灣推動台獨、製造區域不穩，但事實是，中國一直在威脅台灣，且威脅力度不斷升級。他們企圖恫嚇區域鄰國，卻反過來指責日本、台灣及菲律賓等受害者，台灣試圖捍衛既有的自由與主權，卻被指為挑釁。

日本首相高市早苗去年稱台灣有事可能構成日本存亡危機事態的言論，導致日中關係在短時間內急劇惡化，菲律賓與中國船隻則屢次在海上發生對峙與衝突。

吳釗燮說，他樂見日本與菲律賓持續深化安全合作，認為這是對中國擴張主義的自然反應，也顯示區域各國比以往更嚴肅看待中國軍事威脅。

中國近年頻繁透過海警船、海上民兵及科研船等擴張海上控制力，吳釗燮對此表示，台灣的重要性不僅在於先進半導體，一旦台海爆發衝突，全球最繁忙的商業航道之一將受衝擊，勢必衝擊全球經濟、國際貿易與高科技供應鏈。

吳釗燮說，台灣當前面臨的一大挑戰，是讓國際社會理解，台灣遭遇的不只是軍事入侵威脅。「在全球所有民主政體中，台灣遭受的混合戰最為嚴重，其中包括假訊息、網路攻擊、認知作戰，以及對社會的滲透等」，因此各國有必要加強合作，共同因應中國挑戰。

對於外界關切美國總統川普對台政策，吳釗燮表示，美國仍是台灣最重要且「不可或缺」的安全夥伴；此外，相關數據顯示，在川普政府任內，美台貿易、投資和軍售規模均創下數十年新高。

他同時坦言，國內政治因素也為台灣帶來挑戰，立法院朝野僵局導致政府多項施政與國防計畫受影響，包括無人機相關預算。

他表示，俄烏戰爭及近期衝突都顯示，現代戰爭離不開無人機。台灣正加速建立無人機戰力，不是為了發動戰爭，而是希望藉此提升嚇阻能力，避免戰爭發生。

吳釗燮說：「具備製造與操作無人機的能力，有助提升台灣嚇阻中國侵略的能力。」

此外，吳釗燮透露，台灣正在加強因應中國船隻在周邊海域活動帶來的挑戰，政府已建立跨部會機制，也希望與更多國家分享經驗，共同研擬更為一致的應對方式。

他最後強調：「我們不希望中國先破壞現狀，然後反過來指責是我們改變了現狀。」