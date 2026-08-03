新聞眼／海上艦隊靠「老骨董」苦撐 戰力空洞化

一九九○年代，海軍光華一號、二號造艦計畫完成，美方又因冷戰結束提供諾克斯級巡防艦，中華民國海軍在質與量都凌駕中共；本世紀初，美方售我紀德級，更一度是兩岸最強戰艦。然而，廿年後，昔時榮景早就成為明日黃花。

共軍以驚人速度擴張，大型艦艇成軍宛如「下餃子」；我方則江河日下，若非當初頗具意外成分的紀德級軍售案，主戰兵力的水平，還停留在李登輝時代初期。

先進作戰艦的取得，或許有技術與外交的限制，相對低科技的後勤與兩棲艦艇，老舊程度卻更甚於主戰兵力，至今仍有大量參與過太平洋戰爭的「老骨董」。她們繼續馳騁海上，固然可說是維修單位的驕傲，但性能落伍也是事實。

提到艦隊老化，海軍一位現職高階將領感嘆，我方面臨兩難的情況：養艦隊必須花大錢，面對共軍穩居優勢的海空兵力，一旦開戰，效益有限；但面對平日的灰色地帶威脅、挑釁，又不能不用船。

問題是，在我方設想的台海保衛戰中，是否已不需中大型軍艦，海軍可轉型為「海岸防衛軍」，只需岸基飛彈與小型艦艇，對沿海水域進行拒止封鎖？若是如此，甚至大可進一步縮減水面艦隊，將有限人力與物力，挹注不對稱兵力或其他軍種。

但即將舉行的漢光演習，國防部仍將維持交通線，與友盟國家進行物資接轉，列為海軍任務之一，顯然艦隊仍然有其存在必要。既然如此，就不該任其持續老舊，戰力逐漸空洞化。

現代武器如軍艦、戰機等「載台」，往往服役極長時間，載台上的裝備卻可與時俱進。舉例而言，紀德級雖是海軍最強戰艦，但是返國廿年來，未進行任何性能提升，就算其後勤維保真如軍方所云供應無虞，在敵情威脅下仍然是不進則退。海軍與中科院合作，解決商源消失，提升紀德級的戰系、電戰等能量，甚至直接爭取採購美方二手神盾艦，都是應進行方向。