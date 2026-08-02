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漢光42號8/5登場 第四作戰區教召人員複習建制武器

中央社／ 台北2日電

國軍漢光42號演習將於5日登場，首度擴大在南北各1個旅（台北後備旅、南部137旅）全旅動員逾5000名後備軍人。負責南部防務的第四作戰區今天表示，召員已展開建制武器訓練，熟稔戰技厚植後備戰力。

國軍漢光42號演習將於5日至14日一連實施10天9夜，延續此前「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下應處能力；演習階段為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

後備教召今年全面取消5至7天舊制、統一為14天，國軍演訓更首度落實大規模動員。去年漢光41號演習由陸軍步兵206旅首度實施「全旅動員」，召集逾3000名後備軍人，打破過往營連級規模慣例；今年漢光42號演習擴大為南北各1個旅（北部為台北後備旅、南部為137旅），動員人數達5000人，受召後備軍人昨天已依令前往指定地點完成報到。

負責南部地區救災及防務的第四作戰區下午透過新聞稿表示，全旅動員教育召集今天第2天，召員實施建制武器專業專長訓練，由教官就武器諸元性能、分解結合、射擊預習及安全規範等進度授課，並結合官兵協同操作與分組練習，使召員熟悉各式武器性能與操作程序，建立正確射擊觀念，為後續實彈射擊訓練奠定基礎。

第四作戰區指出，訓練過程中，召員在教官指導下依序完成各項武器訓練，透過反覆練習逐步熟稔操作要領，恢復召員基本戰技與武器操作能力，厚植後備部隊作戰效能，確保接獲命令後能迅速投入任務，發揮後備戰力。

漢光 教召 兵推

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