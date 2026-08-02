漢光42號實兵演習5日登場 重點一次看

國軍漢光42號實兵演習將於5日登場、連續10天9夜，採「本島實兵不實彈」，在無劇本、去中心化指管等既有基礎下深化訓練，並借鏡美軍導入反向簡報及計畫預演精神，透過下級對上級任務意圖的雙向校準，確保雙方溝通在「同一頻率」，提升去中心化環境下同步作戰能力。

中央社帶您看今年漢光42號實兵演習重點

國軍漢光42號將於5日至14日一連10天9夜實施，延續此前的「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）以及「聯合防禦操演」（敵發航後），藉由連續狀況模式磨練部隊在實戰環境下應處能力；演習階段為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

自民國112年漢光39號起，國軍逐漸擺脫「火力展示」及「年度展示性課目」，更加著重制度上的革新與訓練，包括強調無劇本、灰色地帶威脅、去中心化指管及任務式指揮、驗證新版交戰規則（ROE）、24小時不間斷訓練，以及在演習進程「聯合反登陸」後增加「縱深防衛及持久作戰」等科目。

●借鏡美軍 導入反向簡報、計畫預演精神

依據美陸軍準則，「反向簡報」（Backbrief）為「計畫預演」（Rehearsal）的一種方式，即由聽取簡報者向指揮官再次說明任務內容，藉此確認雙方對任務的理解是否在「同一頻率」，透過此雙向溝通機制，確保基層單位能精準掌握上級任務意圖。

國軍過去雖有反向簡報等類似概念，但近年與美方頻密交流後，美方建議國軍應嚴謹落實相關程序、步驟與標準作業程序（SOP），有助官兵從「受令者」轉化為「執行者」，進而在現代數位戰場中提升同步作戰能力。

●首度南北雙旅「全旅動員」、疊加14天教育召集

後備教召今年全面取消5至7天舊制、統一為14天，國軍演訓更首度落實大規模動員。去年漢光41號演習由陸軍步兵206旅首度實施「全旅動員」，召集逾3000名後備軍人，打破過往營連級規模慣例；今年漢光42號演習擴大為南北各1個旅（北部為台北後備旅、南部為137旅），動員人數達5000人。

後備旅平時僅維持「基礎幹部」狀態，包含旅部、步兵營、砲兵營及後勤、戰鬥支援等專業單位，要在時限內全面補實為戰時編制、具有一定難度；且當指揮管制、通訊聯絡、後勤補給及裝備發放同時展開，任何環節延宕，都將直接衝擊整體戰力形成進度。

●行動網路降速演練 驗證政府應變及民眾備援能力

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日中部地區、13日北部地區進行防空演習期間，將在演習區域實施30分鐘行動網路降速，驗證通訊受阻時政府應變及民眾備援能力。

儘管軍方通訊手段多元，但演訓時要在手機使用的部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK），恐會受網路降速影響，因此將驗證其備援機制。

●淡江大橋5月通車 軍方首度實施阻絕演練

淡江大橋通車雖便利地方民生交通，但也提供敵軍在成功占領八里海岸或台北港後，得以快速跨越河口、切入淡水並直衝台北政經中樞的另一條路徑。因此，軍方規劃「前推」阻絕，在淡江大橋實施阻絕演練，並由五三工兵群負責架設相關阻絕設施。

● 強化反封鎖 西太平洋演練物資接轉、護航

為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，整合海軍與海巡兵力，運用聯合情監偵、指揮管制及協同應處機制，執行海上執法、海域巡護、航道安全維護及重要物資護航等任務，確保海上安全；國軍與海巡兵力將對物資接轉等護航作為，在西太平洋做相關演練。

●M1A2T戰車首次投入漢光驗證 參與北部實兵課目

去年漢光實兵期間，M1A2T戰車曾在新竹坑子口陣地實施實彈射擊，但當時僅屬訓練階段的例行射擊，與漢光並無直接關聯。隨著首批M1A2T戰車於去年10月成軍，今年漢光實兵首次真正納入漢光實兵防衛作戰計畫，驗證縱深防禦與反登陸課目。

●濱海作戰指揮部7/1成立 接受漢光實戰化驗證

海軍「濱海作戰指揮部」於7月1日編成，國軍反艦飛彈海鋒大隊更銜「濱海大隊」，原海洋監偵指揮部裁撤，將固定、機動雷達站打散直屬各濱海大隊，形成雷達「眼睛」與飛彈「拳頭」深度融合的「偵打一體」架構。

「海上戰術偵蒐大隊」、陸戰隊防空警衛群戒護營及飛彈修護中心，均歸濱海作戰指揮部指管，展現從後勤、偵查到精準打擊的獨立作戰能力。因此，相關組織、制度的變革，也將在這次漢光演習接受實戰化驗證。

●首度實施「隨軍記者」 驗證戰場資訊發布效率

國軍參考美軍，在今年漢光實兵演習首度實施「隨軍記者」驗證機制，與過往傳統「媒體邀訪」不同，而是採實兵演練期間，先擇定少數媒體記者隨第一線部隊深入操演現地，實測軍方在戰時的資訊發布效率與戰場傳播管理。

「隨軍記者」是希望藉此建立後續標準作業程序（SOP），驗證在不洩漏作戰部署、機密前提下，民間媒體能第一時間將國軍實況傳遞至國際社會，反制敵方認知作戰與假訊息宣傳。