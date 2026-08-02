滑手機、手機支付刷不動…北部地區8月13日首度降速演習出門記得帶張卡

北部「2026城鎮韌性（防空）演習」8月13日周四下午14時30分至15時登場，北市府提醒，為貼近戰時景況，首次配合NCC實施行動網路降速演練，演習時，民眾滑IG／FB、影音串流與大檔案下載如追劇、雲端備份、視訊通話及手機行動支付等將受限。

北市府表示，演習當日，全北市12個行政區均須依內政部「防空避難指引」實施疏散避難，若未依規定配合演習者，將會依法裁罰。也建議當日外出的市民朋友可視需求預先準備悠遊卡、信用卡或適量現金，以降低行動支付可能受網路降速影響所造成的不便。演練結束後，如果手機網路沒有恢復，可開啟「飛航模式」再關閉或「重新開機」，即可重置連線。

市府已逐一發函請防空疏散避難設施所有人、管理委員會、保全人員或住戶，在演習期間務必主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄及其他出入口，提供周邊民眾就近避難，如不配合者，將依據「民防法」規定處3萬元至15萬元罰鍰，請防空避難處所管理人員一定要全力配合演練。

北市府表示，今年演習特別著重於全市的「公共運輸」、「生活消費」及「機關（構）；」等類型的場域，演習期間都須停止室內、外營業與活動，各場域的民防團隊、負責人或員工均要協助民眾實施疏散避難，也請所有的市民朋友務必配合演練。

為貼近戰時景況，首次配合國家通訊傳播委員會（NCC）實施行動網路降速演練，在演習當日警察局將在14時30分發布防空警報外，同時，國家通訊傳播委員會也會以「國家級警報」發布「警報發放及行動網路降速」的手機告警訊息，請市民朋友屆時請勿驚慌，確實配合警察及民防人員引導，就近進入防空疏散避難設施實施避難。

依國家通訊傳播委員會的說明，行動網路降速演練期間，手機的基本語音功能、簡訊、文字服務，與110、119報案電話，民眾在使用上都不會受到影響，惟在社群媒體圖片與影片（例如滑IG／FB）、影音串流與大檔案下載（例如追劇）、雲端備份、視訊通話及手機行動支付等使用上則將受限。

北市府提醒市民朋友預先下載「警政服務APP」及「消防防災e點通APP」，並將住家、工作地點及經常活動區域周邊的防空疏散避難設施位置預先截圖保存，以方便在行動網路降速期間仍可快速查閱避難處所資訊。

北市府指出，演習期間捷運、高鐵、台鐵及航空器均維持正常運行，但下機、下車旅客與下交流道及高架道路的車輛，必須配合警察及民防執勤人員引導實施疏散避難，請民眾要事先掌握行程；另外，醫療急救、消防救災及其他依法執行緊急勤務之車輛，則不受演習管制，以兼顧公共安全及緊急救援需求。