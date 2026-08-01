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國防部軍備局新任首長執掌兵符 恢復火炸藥產能當務之急

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
原位於高雄前鎮地區的國防部軍備局205廠光中營區，已遷移至大樹地區大樹北、光復營區等地。但新建廠房發生與新舊生產線不合的現象，連帶也影響國軍火炸藥自製產能。聯合報系資料照
原位於高雄前鎮地區的國防部軍備局205廠光中營區，已遷移至大樹地區大樹北、光復營區等地。但新建廠房發生與新舊生產線不合的現象，連帶也影響國軍火炸藥自製產能。聯合報系資料照

國防部軍備局局長昨交接。國防部表示，軍備局原編列特別預算計畫擴充自製海掃更（RDX）炸藥產線，但現在特別預算遭到刪除，國防部將運用追加預算或年度預算擴充產線，全數由軍備局自行生產。

國防部軍備局長甫由黃超政接替卸任退伍的前局長林文祥，林文祥傳將轉任中科院獨立董事。由於軍備局205廠搬遷案因設計問題始終無法完工，影重影響國軍自製火炸藥與槍枝產能，搬遷案成為新局長重要任務。

RDX就是一般稱為T4的炸藥，用於製作彈藥、雷管、導爆索等。國軍RDX炸藥製造產線，位於高雄大樹光復營區，當地同時也能生產HMX「女王陛下高熔點炸藥」，專作精密火藥、砲彈火推藥、廢彈處理等。只是炸藥產線日久未經妥善經營，產能下降、人才流失。因此編列特別預算作為恢復產能

國防部日前表示，因應敵情威脅，國軍為提升不對稱戰力，於2025年辦理公開招標，籌購RDX炸藥；並同步編列特別預算，以擴充自製產能；但得標商無法取得輸出許可，但在得標商無法取得輸出許可後，改規畫全數由軍備局自製。

國防部近日又說，因應軍種不對稱作戰的武器裝備需求，軍備局現有產能無法滿足，因此規畫自製與採購併行，籌獲RDX。

國防部說，原編列特別預算，計畫擴充RDX產線；現因特別預算遭刪除，後續將運用追加預算或年度預算擴充產線，以全數由軍備局生產，滿足部隊需求。

軍備局 槍枝 特別預算 國軍 國防部 中科院

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