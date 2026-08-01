淡江大橋首度漢光實兵操演 陸軍司令部：將實施火殲區整合科目操演

國軍漢光42號演習實兵操演，將首度於淡江大橋實施關鍵節點的阻絕與防務演練。陸軍司令部今日表示，「淡江大橋作戰運用」將驗證「淡水河道阻絕」項目驗證，針對雷區、阻絕、火殲區整合及軍民合作、民物力動員等課題納入操演規劃。

國軍漢光42號演習實兵操演，將首度於淡江大橋實施關鍵節點的阻絕與防務演練。公路局表示，6日20時起至7日6時止，淡江大橋南下淡水往八里快車道、機車道及人行／自行車道全面封閉。包括淡水端沙崙路口南下入口匝道、淡水端觀海路口濱海匝道、八里端南下側人行道及自行車道入口都將管制。

陸軍司令部今日表示，橋梁對敵我雙方均具有兵力快速轉用的用途，且依照戰況演進亦會有不同運用與思維模式。依國防部2026年漢光42號演習驗證重點，將「淡江大橋作戰運用」納入淡水河道阻絕項目驗證，針對雷區、阻絕、火殲區整合及軍民合作、民物力動員等課題納入操演規畫，希冀對於淡江大橋在各作戰階段，能有最佳運用方式。

有媒體日前報導提及此次漢光演習連帶會驗證「炸毀關渡大橋、藉由沉積的橋體遲滯敵軍」想定，陸軍司令部否認。

有退將建議，國軍運用淡江大橋防堵敵軍沿河進入，應協調交通部在淡江大橋兩側、下方，架設三道粗鋼網，平日捲起、收附於橋身兩側與下方，戰時下垂至水下，利用這三層粗鋼網，嚴密封鎖淡水河口，阻斷共軍利用河口溯航滲透與進犯企圖。比在河面布放汽油桶、爆裂物或布雷的現行方案有效。