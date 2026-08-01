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陸軍137旅搭配漢光今起教召 2000後備役新配發美援M4A1步槍

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍137旅展開全旅動員教育召集，召員實施專長鑑定，拆解M4A1步槍。圖／第四作戰區提供
陸軍137旅展開全旅動員教育召集，召員實施專長鑑定，拆解M4A1步槍。圖／第四作戰區提供

國軍年度「漢光42號實兵演習」將在下周登場，南部第四作戰區第137旅從今天起，展開為期14天的全旅動員教育召集，預計召集超過2000名後備軍人。137旅此次配發美援M4A1步槍，是除了海軍陸戰隊之外，第二個配賦美援M4A1步槍。

國軍年度「漢光42號」實兵演習將從5日起正式展開，配合漢光演習進行全旅級動員，南部第四作戰區步兵第137旅從今天起，在台南地區展開為期14天的全旅動員教育召集，預計召集超過2000名後備軍人。

今天上午開始，千餘名教召員在台南地區多個地點報到，在各級幹部引導下，依序完成身分驗證、裝備領取、部隊編成及整隊待命等程序，特別的是，137旅此次配發美援M4A1步槍，是除了已經曝光的海軍陸戰隊之外，第二個配賦美援M4A1步槍。

不過由於M4A1步槍與國軍過去使用的T65K2、T91步槍仍有細節不同，在專長鑑定時出現教召員不熟悉操作的狀況，也頻頻向幹部發問，幹部也說明和T65K2的操作大致相同。

據了解，美方援助國軍的M4A1步槍，為比利時知名槍械公司「埃斯塔勒國營兵工廠」（習稱FN公司）美國分公司位於南卡羅來納州哥倫布市的工廠所生產，原廠型號FN16。

M4A1採氣體傳動式槍機設計，不同於T65K2及T91長期沿用的短行程活塞式設計。射擊選擇也採保險-半自動-全自動等3種模式，與T65K2及T91的保險-半自動-三發點放-全自動的4種模式也不相同。

第四作戰區表示，此次教育召集除驗證召集機制、部隊編組及指揮管制流程外，後續將結合專長複訓、實彈射擊及實兵演練等訓練項目，全面驗證後備部隊平戰轉換能力與戰力整備成果，確保部隊接獲命令後，能迅速恢復戰力、投入防衛作戰。

國防部先前說明，漢光42號實兵演習將在5日至14日舉行，採連續狀況模式，區分備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰4階段；今年並結合「同心36號」演習，首度由南、北各1個旅級單位執行全旅編實動員，分別為台南的步兵137旅與台北後備旅，動員後備軍人超過5000人。

<a href='/search/tagging/2/陸軍' rel='陸軍' data-rel='/2/111529' class='tag'><strong>陸軍</strong></a>137旅展開全旅動員教育召集，召員實施專長鑑定，拆解M4A1步槍。圖／第四作戰區提供
陸軍137旅展開全旅動員教育召集，召員實施專長鑑定，拆解M4A1步槍。圖／第四作戰區提供

漢光 陸軍 教召

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