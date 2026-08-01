美跨黨派訪團挺台 賴總統贈「漢光限定伴手禮」

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）率跨黨派議員團訪台，適逢台灣漢光演習即將登場，總統賴清德準備兩項別具巧思的伴手禮：義美小泡芙國防部聯名特別款、今年漢光演習限定臂章，呼應美方對台灣國防自主與防衛韌性高度關注的期待。

金映玉率跨黨派訪問團來台，訪團此行高度關注台灣國防改革發展，包括國防預算提升、無人載具特別條例審議等關鍵議題。

賴總統昨天在總統府接見訪團，他並透過社群平台發文表示，老朋友再次相聚，也再次感受到美國國會對台灣長期、堅定的支持。除了交換意見，他也準備了幾樣具有台灣特色的小禮物。

賴總統說，漢光演習即將登場，他特別準備今年的漢光演習紀念臂章，展現守護台灣自由民主的堅定心意。另外，還有義美與國防部合作聯名的「感謝國軍致敬款」小泡芙。台灣經典零食換上敬軍新裝，甜蜜也別具意義。

國軍漢光演習即將在8月5日到14日登場，國防部近期與國內食品大廠義美公司合作推出敬軍聯名商品「感謝國軍致敬款」小泡芙。這款聯名小泡芙是近期台灣網路上的熱門話題，主要是以「一顆小泡芙，一顆愛國心」為核心理念，將國民經典美食延伸為支持國防與官兵的心意。

據指出，小泡芙盒裝正面是以國軍新一代關鍵戰力F-16 BLK 20戰機、M1A2T戰車及監偵型無人機為主角，展現國軍軍備武器的革新成果；盒裝背面則是以「在地安心的存在」為標語，融入海馬士火箭系統（HIMARS）、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空飛彈系統等現役裝備，從包裝上便具體展現國軍全天候守護家園、建構堅韌國防的力量與決心。這款國防部與經典國民零食的跨界合作，意外成為年輕世代認識國軍的新方式。

漢光臂章則是台灣每年最重要軍事演習的實體印記。今年的設計，是延續漢光40號以來的「Guardianof Democracy」主題，臂章圖案也以海馬士多管火箭系統、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空系統3項新式武器為主軸，傳達國軍推動軍備革新、積極實現戰力升級的意涵。

另外，賴總統也為訪團一行準備宵夜，其中包括鳳梨酥、水果乾、牛軋糖等，希望讓遠道而來的好朋友，品嚐到台灣特有的在地小點。