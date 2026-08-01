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美跨黨派訪團挺台 賴總統贈「漢光限定伴手禮」

中央社／ 台北1日電
總統賴清德接見美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉率領的跨黨派議員團訪團，特地準備兩項別具巧思的伴手禮義美小泡芙國防部聯名特別款、今年漢光演習限定臂章。（總統府提供）中央社
總統賴清德接見美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉率領的跨黨派議員團訪團，特地準備兩項別具巧思的伴手禮義美小泡芙國防部聯名特別款、今年漢光演習限定臂章。（總統府提供）中央社

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉（Young Kim）率跨黨派議員團訪台，適逢台灣漢光演習即將登場，總統賴清德準備兩項別具巧思的伴手禮：義美小泡芙國防部聯名特別款、今年漢光演習限定臂章，呼應美方對台灣國防自主與防衛韌性高度關注的期待。

金映玉率跨黨派訪問團來台，訪團此行高度關注台灣國防改革發展，包括國防預算提升、無人載具特別條例審議等關鍵議題。

賴總統昨天在總統府接見訪團，他並透過社群平台發文表示，老朋友再次相聚，也再次感受到美國國會對台灣長期、堅定的支持。除了交換意見，他也準備了幾樣具有台灣特色的小禮物。

賴總統說，漢光演習即將登場，他特別準備今年的漢光演習紀念臂章，展現守護台灣自由民主的堅定心意。另外，還有義美與國防部合作聯名的「感謝國軍致敬款」小泡芙。台灣經典零食換上敬軍新裝，甜蜜也別具意義。

國軍漢光演習即將在8月5日到14日登場，國防部近期與國內食品大廠義美公司合作推出敬軍聯名商品「感謝國軍致敬款」小泡芙。這款聯名小泡芙是近期台灣網路上的熱門話題，主要是以「一顆小泡芙，一顆愛國心」為核心理念，將國民經典美食延伸為支持國防與官兵的心意。

據指出，小泡芙盒裝正面是以國軍新一代關鍵戰力F-16 BLK 20戰機、M1A2T戰車及監偵型無人機為主角，展現國軍軍備武器的革新成果；盒裝背面則是以「在地安心的存在」為標語，融入海馬士火箭系統（HIMARS）、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空飛彈系統等現役裝備，從包裝上便具體展現國軍全天候守護家園、建構堅韌國防的力量與決心。這款國防部與經典國民零食的跨界合作，意外成為年輕世代認識國軍的新方式。

漢光臂章則是台灣每年最重要軍事演習的實體印記。今年的設計，是延續漢光40號以來的「Guardianof Democracy」主題，臂章圖案也以海馬士多管火箭系統、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空系統3項新式武器為主軸，傳達國軍推動軍備革新、積極實現戰力升級的意涵。

另外，賴總統也為訪團一行準備宵夜，其中包括鳳梨酥、水果乾、牛軋糖等，希望讓遠道而來的好朋友，品嚐到台灣特有的在地小點。

漢光 伴手禮 賴總統

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