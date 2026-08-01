中國海警秀山艦編隊今仍未離開 2船續滯留蘭嶼外海

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與新北市長侯友宜同台出席活動，遭藍營議員呂家愷批評為了選舉表面尊侯、實際割侯，是令人反感的假面人設。蘇巧慧今受訪表示，她的競選步調就是正面、陽光，讓大家看看誰是新時代最適合領導新北市的新市長，議員無須用這種情緒性語言，因新北市民最想要看到的是正向的選舉、陽光的選舉。

2026-08-01 10:57