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中國海警秀山艦編隊今仍未離開 2船續滯留蘭嶼外海

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
中國海警在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻攝
中國海警在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻攝

中國海警2305「秀山艦」、1401「崇明艦」昨天現身台灣東部海域，並宣稱執行「常態化執法巡查」。據了解，兩艘中國海警船今天上午仍未離開，分別位於蘭嶼東方約130浬及蘭嶼東北方約70浬海域，海巡署持續掌握動態。

海巡署昨天表示，運用聯合情監偵手段，掌握「秀山艦」及「崇明艦」動向；昨天上午8時許，兩船分別位於蘭嶼東方約151浬及蘭嶼東北方約43浬滯留漂航，並調派「台北艦」等艦艇在線監控。

相較昨天位置，「秀山艦」今天距蘭嶼東方約130浬，「崇明艦」則位於蘭嶼東北方約70浬，顯示兩船仍持續在台灣東部外海活動。

中國海警昨天聲稱，「秀山艦」編隊位於台灣以東海域，依法展開常態化執法巡查。海巡署駁斥，中方刻意使用「中國台灣島」及「執法巡查」等說法，是「假執法、真擴權」的政治操作與認知作戰。

海巡署強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，將持續掌握中國海警船動態，採取必要應處作為，捍衛國家主權及我國海域安全。

蘭嶼 中國海警船 海巡署

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