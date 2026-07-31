賴總統接見金映玉 談台美攜手打造無人機非紅供應鏈

賴清德總統今天表示，無人載具已成為現代防衛不可或缺的戰力，各國都在尋找安全可靠的供應來源；台灣具備半導體、資通訊及精密製造等優勢，正迎來無人機產業發展的重要機會，期待台美攜手打造安全可信賴的「非紅供應鏈」，提升民主夥伴研發量產能力，更迅速回應國防及國際市場需求。

賴總統今天接見「美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席金映玉訪問團」，總統府也少見地在官網直播這場會面。賴總統表示，當前中國持續升高對台軍事壓力，加劇灰色地帶侵擾，台灣立場始終明確，就是「不挑釁、不冒進，也不屈服、不退讓」，堅定維護台海和平穩定現狀。

賴總統指出，和平靠實力，台灣將持續增加國防預算、強化全社會防衛韌性，也會深化與民主夥伴合作，展現共同嚇阻侵略、因應威脅的決心與能力。

賴總統說，政府除提出無人載具採購特別預算，也已依據國防需求，推動無人機從研發、測試走向量產，中科院近期並通過美國國防供應鏈嚴格的資安評鑑，展現台灣接軌國際規範及保護關鍵技術的能力。台灣也期待與美國攜手打造安全、可信賴的非紅供應鏈，全力發展無人機產業，提升民主夥伴的研發及量產能力，更迅速回應國防與國際市場需求。

金映玉表示，台灣採取越多具體行動，美國就能給予台灣更多支持；嚇阻是無法獨自達成的，必須要相互配合，以利提供所需的協助。

金映玉指出，維護和平需要靠實力，她肯定台灣目前朝此方向採取的行動，感謝台灣承諾將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的百分之五，並肯定今年稍早通過的7800億元國防特別預算。

金映玉說，很高興看到台灣正在擬定新的無人載具採購相關條例，從烏克蘭戰事可見，台灣必須大規模採購並製造無人機，時間緊迫，完善的無人載具條例必須盡早通過。

金映玉表示，通過無人載具條例並不是台灣努力的終點，台灣在國防上邁出的每一步，包括強化後備戰力等措施，都將使世界各地的自由人民更加堅定，抵抗中國共產黨的惡意企圖，美國國會採取這些行動，都是為了展現對台灣的持續支持，並期待與台灣進一步討論。