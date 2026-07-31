快訊

騎驢找馬？高為元續任投票過關3天就赴美選校長 清大教授怒：誠信問題

霸凌？桃警父喪告別式還得執勤 駁假幹部拔官調非主管職

聽新聞
0:00 / 0:00

接見美跨黨派眾議員 顧立雄：台美並肩捍衛民主自由

中央社／ 台北31日電
國防部長顧立雄。聯合報系資料照
國防部長顧立雄。聯合報系資料照

國防部顧立雄今天接見美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉訪團，顧立雄表示，感謝訪團以實際行動展現美國國會跨黨派眾議員對台灣的長期支持，台灣將持續與美國及民主夥伴並肩同行，維護區域和平穩定。

國防部下午發布新聞稿指出，金映玉（YoungKim）、聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆（SuhasSubramanyam，另譯：蘇柏曼楊）、克勞德（MichaelCloud）及芬斯特拉（Randy Feenstra）等人上午拜會國防部，由顧立雄接見，雙方就台美合作及印太安全情勢等議題交換意見。

顧立雄表示，國防部深切感受到金映玉在美國國會中展現的支持力量，包括軍售議題、「國防授權法案」協商及多項友台條款在內，都是穩定台海和平、強化台灣國安韌性的實質助力；面對當前印太區域安全局勢的灰色地帶威脅及軍事行動嚴峻挑戰，台灣將持續與美國及民主夥伴並肩同行，堅定捍衛自由民主，維護區域和平穩定。

國防部說明，會晤期間，金映玉相當關注台海安全。她強調，美國國會對台灣的支持為跨黨派的最大共識，深信台美關係將持續穩健深化，未來亦會持續交流合作，支持台灣強化自我防衛能力。

顧立雄 國防部

延伸閱讀

美跨黨眾議員訪台 AIT：確認自由開放印太共同承諾

全力發展無人機！賴總統：台美合作 打造可信賴非紅供應鏈

韓國瑜接見外賓談區域和平 拋自助者天助理念：以國家安全為優先

總統：面對中國威脅 台灣須建立無人機攻防體系

相關新聞

中國海警稱台灣東部「執法巡查」 海巡台北艦全程監控駁「假執法」

中國大陸海警今天聲稱，「秀山艦」編隊在台灣以東海域展開常態化執法巡查。海巡署表示，已調派「台北艦」等艦艇全程掌握、監控中國海警船動態，並駁斥中方說法是「假執法、真擴權」的認知作戰。

無人載具預算爆爭議 馬文君：別把舊技術換個名字就叫前瞻

國防部規畫自民國115年至117年編列10億1530萬餘元，推動「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，首年預算逾5億元。立委馬文君今天質疑，計畫未清楚說明「前瞻」內容及技術缺口，部分項目更已商品化或曾投入研發，要求國防部先盤點既有成果。

華航機隊／華航「以敵為師」 靠777-300ER救火轉虧為盈

1999年華航選擇空中巴士A340，2002年選擇空巴的A330，分別擔任下一代中運量越洋客機與區域航線客機，競賽落敗者都是波音777。然而波音在兩次大戰中，也都獲得華航宣布加碼，訂購747-400客貨機，整體訂單金額還占上風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。