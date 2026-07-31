接見美跨黨派眾議員 顧立雄：台美並肩捍衛民主自由

國防部長顧立雄今天接見美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席金映玉訪團，顧立雄表示，感謝訪團以實際行動展現美國國會跨黨派眾議員對台灣的長期支持，台灣將持續與美國及民主夥伴並肩同行，維護區域和平穩定。

國防部下午發布新聞稿指出，金映玉（YoungKim）、聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆（SuhasSubramanyam，另譯：蘇柏曼楊）、克勞德（MichaelCloud）及芬斯特拉（Randy Feenstra）等人上午拜會國防部，由顧立雄接見，雙方就台美合作及印太安全情勢等議題交換意見。

顧立雄表示，國防部深切感受到金映玉在美國國會中展現的支持力量，包括軍售議題、「國防授權法案」協商及多項友台條款在內，都是穩定台海和平、強化台灣國安韌性的實質助力；面對當前印太區域安全局勢的灰色地帶威脅及軍事行動嚴峻挑戰，台灣將持續與美國及民主夥伴並肩同行，堅定捍衛自由民主，維護區域和平穩定。

國防部說明，會晤期間，金映玉相當關注台海安全。她強調，美國國會對台灣的支持為跨黨派的最大共識，深信台美關係將持續穩健深化，未來亦會持續交流合作，支持台灣強化自我防衛能力。