中國海警稱台灣東部「執法巡查」 海巡台北艦全程監控駁「假執法」

中國大陸海警今天聲稱，「秀山艦」編隊在台灣以東海域展開常態化執法巡查。海巡署表示，已調派「台北艦」等艦艇全程掌握、監控中國海警船動態，並駁斥中方說法是「假執法、真擴權」的認知作戰。

海巡署指出，透過聯合情監偵手段，持續掌握中國海警2305「秀山艦」及1401「崇明艦」動向。今天上午8時許，兩艘中國海警船分別位於蘭嶼東方約151浬及蘭嶼東北方約43浬海域滯留漂航，目前由「台北艦」等海巡艦艇持續在線監控。

中國海警宣稱艦艇位於「中國台灣島」以東海域，依法執行常態化巡查。海巡署批評，中方刻意以「中國台灣島」及「執法巡查」等用語進行政治操作，企圖製造其對相關海域具有管轄權的假象。

海巡署強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，嚴正譴責中方悖離現實的說法；海巡將持續掌握中國海警船動態，採取必要應處作為，捍衛國家主權及我國海域安全。