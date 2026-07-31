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中國海警稱台灣東部「執法巡查」 海巡台北艦全程監控駁「假執法」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
中國海警在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻攝
中國海警在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻攝

中國大陸海警今天聲稱，「秀山艦」編隊在台灣以東海域展開常態化執法巡查。海巡署表示，已調派「台北艦」等艦艇全程掌握、監控中國海警船動態，並駁斥中方說法是「假執法、真擴權」的認知作戰。

海巡署指出，透過聯合情監偵手段，持續掌握中國海警2305「秀山艦」及1401「崇明艦」動向。今天上午8時許，兩艘中國海警船分別位於蘭嶼東方約151浬及蘭嶼東北方約43浬海域滯留漂航，目前由「台北艦」等海巡艦艇持續在線監控。

中國海警宣稱艦艇位於「中國台灣島」以東海域，依法執行常態化巡查。海巡署批評，中方刻意以「中國台灣島」及「執法巡查」等用語進行政治操作，企圖製造其對相關海域具有管轄權的假象。

海巡署強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，嚴正譴責中方悖離現實的說法；海巡將持續掌握中國海警船動態，採取必要應處作為，捍衛國家主權及我國海域安全。

中國海警在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻攝
中國海警在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻攝

執法 海巡 中國海警船

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