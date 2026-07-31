無人載具預算爆爭議 馬文君：別把舊技術換個名字就叫前瞻

國防部規畫自民國115年至117年編列10億1530萬餘元，推動「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，首年預算逾5億元。立委馬文君今天質疑，計畫未清楚說明「前瞻」內容及技術缺口，部分項目更已商品化或曾投入研發，要求國防部先盤點既有成果。

馬文君今天透過臉書表示，軍備局執行的「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」自115年至117年共編列10億1530萬餘元，其中首年預算達5億765萬餘元，但國防部提出的11項關鍵技術中，不少已研發多年，卻未具體交代「前瞻」內容、技術缺口、成果驗證方式，以及如何轉化為實際戰力。

她將計畫內容分為三類提出質疑。第一類為市場已有成熟產品的技術，包括抗干擾天線、微波或UWB輔助定位、光纖陀螺儀、雷射標定光電酬載、跳頻自組網通訊模組、高能量密度電池及積層製造機體等。她認為，這些技術多已商品化、模組化，國軍應著重採購、比測、整合與驗證，而非重新投入研發，也要求國防部說明無法直接採購的原因及研發執行單位。

第二類則是中科院過去曾宣稱已具備的技術，包括海搜與微波圖像雷達、光電酬載、戰術微波鏈路、水下反潛偵搜、光纖及雷射陀螺儀，以及多型無人機平台整合等。馬文君表示，若相關技術過去已投入經費，國防部應先交代是性能不足、成本過高或整合失敗，而非以「技術提升」名義重新編列預算。

至於低軌衛星定位、視覺地形比對、水下偵蒐光電及電磁脈衝防護等項目，她認為可以投入研發，但國防部應清楚說明究竟是研發基礎元件、核心演算法、系統整合或裝備驗證，不同層級應有不同的預算配置與驗證標準，不能以「前瞻技術」一詞概括。

馬文君指出，國軍近年已陸續投入無人載具發展，包括無人艇「快奇」計畫投入8.6億元，以及紅雀、尖兵、銳鳶、騰雲、劍翔等無人機計畫均已編列大量預算。她認為，既然技術做過、預算花過，就應先盤點既有成果，說明哪些技術可以延續、新計畫又要解決哪些問題，而不是每隔幾年換個名稱重新包裝，再從頭編列研發經費。

她表示，因此提案將首年5億餘元預算減列5000萬元，並非反對研發，而是要求國防部先盤點既有成果，清楚區分哪些技術應採購、哪些需要整合、哪些才真正需要研發。目前本案仍保留協商，她呼籲國防部若要爭取立法院支持，應提出具體成果、技術缺口及驗證標準，讓外界了解預算用途與效益。