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國防部：中共30日發射運載火箭 經過台灣防空識別區

中央社／ 台北31日電

國防部今天表示，偵獲中共昨天上午9時在太原衛星發射中心執行運載火箭發射，火箭朝西太平洋飛行，並經過台灣防空識別區。

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機27架次，其中22架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及9艘共艦、2艘公務船，總計中共38機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處，並發布偵獲中共執行運載火箭發射活動。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天下午3時45分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機，其中11架次逾越中線。

國軍於昨天上午7時20分至昨天晚間8時30分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共9架次主、輔戰機及無人機。國軍另於昨天上午8時20分至昨天中午12時在台灣防空識別區外的台灣北部空域偵獲中共1架輔戰機。

國軍亦於昨天上午6時45分至昨天晚間8時35分在台灣防空識別區內的台灣東部空域偵獲中共2架次無人機及直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 火箭 國防部

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