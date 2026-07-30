漢光42號演習將登場 梅家樹勉官兵落實實戰化訓練

國軍漢光42號演習實兵演練將於8月5日至14日登場，參謀總長梅家樹上將今天期勉官兵，秉持最高的標準，落實實戰化的訓練，並強調真正能夠嚇阻敵人的，不再是象徵性的武器，而是可持續作戰的實力與韌性。

國軍漢光42號演習實兵演練登場前夕，國防部28日起進行「國軍精神戰力專案教育」，今天進入第3天課程，播放梅家樹赴新竹空軍基地慰勉第一線官兵，進行「總長任務提示」影片。

梅家樹指出，中共不斷地藉由灰色地帶襲擾、平戰轉換，一直到後續的持續作戰，每一個階段國軍都必須要超前部署、預判未來，必須更強調跨領域的整合，使情監偵、指揮管制及部隊運用更加靈活。

針對實戰化訓練，梅家樹表示，希望能夠深化部隊的危機意識，讓部隊能做到隨時能戰、快速應變、持續作戰的部隊基本能力，演習目的在於驗證各項作戰計劃是否合理可行，前一階段實施立即備戰操演、聯合防禦操演，就是要驗證計劃是否可行。

梅家樹談及，漢光演習希望官兵不是在程序上完成科目，而是要貼近實戰想定，不斷置入不確定的因素、強化敵情變化，以及模擬通信中斷或資源受限，營造戰場實際壓力，讓演訓更加具備真實性，因此要求各級部隊做到務實檢討，從演習中發現問題，確實回饋。

梅家樹解釋，國軍朝向「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，整合陸、海、空、網路及電磁頻譜等多重作戰領域，強化電子戰、資通電防護與指管通聯，建立跨域聯合作戰能力，並運用無人機、無人艇、機動阻絕及精準布雷等手段，結合縱深防禦與持久作戰，形成重層防衛體系。

至於韌性防衛，梅家樹認為，正能夠嚇阻敵人的，不再是象徵性的武器，而是可持續作戰的實力與韌性，為了建構韌性，國軍持續導入人工智慧與現代化指管系統，強化彈藥囤儲、後勤補給及多元通信手段，並整合民間資通訊、關鍵基礎設施及科技能量，形成軍民協力、平戰一體、相互支援的防衛架構。

梅家樹強調，對國家的認同是國軍官兵共同有的信念，精神戰力是在此刻最重要的關鍵能力，期許官兵相信自己、相信台灣同胞及國家整體力量，讓每項戰備整備與演訓驗證，都能轉為守護家園的實力。