快訊

扛不住了！南亞科驚傳4,768萬元鉅額違約交割 今年上市櫃高達22起

白海豚持續增強「有機會成今年風王」 不排除這時接近台灣北部海面

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光42號演習將登場 梅家樹勉官兵落實實戰化訓練

中央社／ 台北30日電
國防部參謀總長梅家樹。圖／軍聞社提供
國防部參謀總長梅家樹。圖／軍聞社提供

國軍漢光42號演習實兵演練將於8月5日至14日登場，參謀總長梅家樹上將今天期勉官兵，秉持最高的標準，落實實戰化的訓練，並強調真正能夠嚇阻敵人的，不再是象徵性的武器，而是可持續作戰的實力與韌性。

國軍漢光42號演習實兵演練登場前夕，國防部28日起進行「國軍精神戰力專案教育」，今天進入第3天課程，播放梅家樹赴新竹空軍基地慰勉第一線官兵，進行「總長任務提示」影片。

梅家樹指出，中共不斷地藉由灰色地帶襲擾、平戰轉換，一直到後續的持續作戰，每一個階段國軍都必須要超前部署、預判未來，必須更強調跨領域的整合，使情監偵、指揮管制及部隊運用更加靈活。

針對實戰化訓練，梅家樹表示，希望能夠深化部隊的危機意識，讓部隊能做到隨時能戰、快速應變、持續作戰的部隊基本能力，演習目的在於驗證各項作戰計劃是否合理可行，前一階段實施立即備戰操演、聯合防禦操演，就是要驗證計劃是否可行。

梅家樹談及，漢光演習希望官兵不是在程序上完成科目，而是要貼近實戰想定，不斷置入不確定的因素、強化敵情變化，以及模擬通信中斷或資源受限，營造戰場實際壓力，讓演訓更加具備真實性，因此要求各級部隊做到務實檢討，從演習中發現問題，確實回饋。

梅家樹解釋，國軍朝向「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，整合陸、海、空、網路及電磁頻譜等多重作戰領域，強化電子戰、資通電防護與指管通聯，建立跨域聯合作戰能力，並運用無人機、無人艇、機動阻絕及精準布雷等手段，結合縱深防禦與持久作戰，形成重層防衛體系。

至於韌性防衛，梅家樹認為，正能夠嚇阻敵人的，不再是象徵性的武器，而是可持續作戰的實力與韌性，為了建構韌性，國軍持續導入人工智慧與現代化指管系統，強化彈藥囤儲、後勤補給及多元通信手段，並整合民間資通訊、關鍵基礎設施及科技能量，形成軍民協力、平戰一體、相互支援的防衛架構。

梅家樹強調，對國家的認同是國軍官兵共同有的信念，精神戰力是在此刻最重要的關鍵能力，期許官兵相信自己、相信台灣同胞及國家整體力量，讓每項戰備整備與演訓驗證，都能轉為守護家園的實力。

梅家樹 漢光演習 國防部

延伸閱讀

漢光演習在即 顧立雄勉國軍秉持從嚴、從難、從實精神

漢光演習「不預設劇本」 賴總統：今年將增加更多臨機狀況

漢光42號實兵演習將登場 首度演練淡江大橋阻絕防線

漢光演習強化反封鎖 專家籲華府攜手夥伴提升台韌性

相關新聞

漢光42號演習將登場 梅家樹勉官兵落實實戰化訓練

國軍漢光42號演習實兵演練將於8月5日至14日登場，參謀總長梅家樹上將今天期勉官兵，秉持最高的標準，落實實戰化的訓練，並...

AIT公布台美海巡艦併航照 張競質疑：美官僚體系缺乏協調？

美國在台協會（AIT）公開台美雙方海巡艦併航畫面，據透露，6月下旬曾有台美雙方官兵在艦艇甲板合影照片在社群平台曝光，貼圖者迅速刪圖未再流傳。中華戰略學會資深研究員張競表示，AIT公布雙方海巡演訓照片，可能有意規避雙方的保密協議、也可能是不同官僚體系間，缺乏協調所造成。

影／海鯤艦第20次出海測試 交艦前密集驗證性能

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港，展開第20次海上測試，這也是本周第三次出海潛航測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。據了解海鯤艦此次仍依既定程序執行各項海上測試與潛航科目，持續驗證艦艇整體性能及系統穩定性。

國造潛艦海鯤艦今第20次海測 學者研判昨已進左營軍港

國造潛艦海鯤艦（SS-711）昨天出海未在海上過夜，今天上午再度從高雄港出海第20次海上測試。軍事觀察學者除了預期仍有跨夜耐航測試，並指出海鯤艦昨天應已進入海軍左營軍港，可能已近交艦前最後測試階段。

蔣經國日記／東引海戰搞烏龍、假戰功 兩蔣心裡有數

蔣經國日記1965年5月2日寫下了823砲戰後，台海再一次爆發激烈衝突，「東江艦在東引之東北與匪艦接戰，經過激烈，我艦將匪艦擊退後脫險返防，傷亡官兵40餘人。」蔣經國筆下的擊退匪艦，到了海軍政治宣傳，就變成了擊沉4艘，擊傷兩艘，可是未曾公布撈到幾具共軍浮屍，救起多少共軍俘虜，海軍宣傳的戰果，與大陸方面記錄不同，共軍僅有兩艘艦艇碰撞損傷紀錄，並無被東江艦擊沉任何艦艇的報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。