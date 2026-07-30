快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦連2天海測 專家推測進左營軍港熟悉路線

中央社／ 高雄30日電

潛艦國造原型艦海鯤號今天上午再度出海測試。專家推測，昨天海鯤號出港時多了一名可能來自左營軍港的領港人，海鯤號應該有進入左營軍港，為交艦前熟悉返港路線做準備。

海鯤號昨天和今天相繼出海測試，軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，前幾週受到颱風影響，測試時程有點延誤，所以最近兩週會比較密集測試，相同科目會反覆驗證。

紀東昀說，如果經過反覆測試，測試結果都一樣，表示系統、設備穩定，就是很好的結果。耐航測試的事先準備更長，設備事先測試都要更完善，但看起來明天不太可能進行耐航測試，下週進行的可能性較高。

不過，他指出，昨天海鯤號出港時多一名領港人，應該是左營軍港的領港人，推測海鯤號有進入左營軍港，做交艦前準備。

紀東昀說，看來海鯤號要熟悉返回左營軍港的路線，預做相關後勤準備。目前海鯤號已進入最後測試科目，距離交艦時間點越來越近，下週進行耐航測試、深潛測試等，台船跟海軍會在安全前提下，逐步向前推進交艦。

針對潛艦國造海鯤號的交艦時程，國防部長顧立雄20日在立法院表示，海鯤號目前正進行潛航測試，以安全、品質為上，後續將進行深水潛航，並未設定期限，也沒有外界所提8月底、9月初交艦的期程。

海鯤艦 海鯤 海鯤號

延伸閱讀

海鯤艦再出海 專家預測將進行多次耐航測試

國造潛艦海鯤艦今第20次海測 學者研判昨已進左營軍港

影／海鯤艦第20次出海測試 交艦前密集驗證性能

國造潛艦海鯤艦第19次出海 學者預測下周挑戰複雜科目

相關新聞

AIT公布台美海巡艦併航照 張競質疑：美官僚體系缺乏協調？

美國在台協會（AIT）公開台美雙方海巡艦併航畫面，據透露，6月下旬曾有台美雙方官兵在艦艇甲板合影照片在社群平台曝光，貼圖者迅速刪圖未再流傳。中華戰略學會資深研究員張競表示，AIT公布雙方海巡演訓照片，可能有意規避雙方的保密協議、也可能是不同官僚體系間，缺乏協調所造成。

影／海鯤艦第20次出海測試 交艦前密集驗證性能

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港，展開第20次海上測試，這也是本周第三次出海潛航測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。據了解海鯤艦此次仍依既定程序執行各項海上測試與潛航科目，持續驗證艦艇整體性能及系統穩定性。

國造潛艦海鯤艦今第20次海測 學者研判昨已進左營軍港

國造潛艦海鯤艦（SS-711）昨天出海未在海上過夜，今天上午再度從高雄港出海第20次海上測試。軍事觀察學者除了預期仍有跨夜耐航測試，並指出海鯤艦昨天應已進入海軍左營軍港，可能已近交艦前最後測試階段。

蔣經國日記／東引海戰搞烏龍、假戰功 兩蔣心裡有數

蔣經國日記1965年5月2日寫下了823砲戰後，台海再一次爆發激烈衝突，「東江艦在東引之東北與匪艦接戰，經過激烈，我艦將匪艦擊退後脫險返防，傷亡官兵40餘人。」蔣經國筆下的擊退匪艦，到了海軍政治宣傳，就變成了擊沉4艘，擊傷兩艘，可是未曾公布撈到幾具共軍浮屍，救起多少共軍俘虜，海軍宣傳的戰果，與大陸方面記錄不同，共軍僅有兩艘艦艇碰撞損傷紀錄，並無被東江艦擊沉任何艦艇的報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。