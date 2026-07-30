海鯤艦連2天海測 專家推測進左營軍港熟悉路線

潛艦國造原型艦海鯤號今天上午再度出海測試。專家推測，昨天海鯤號出港時多了一名可能來自左營軍港的領港人，海鯤號應該有進入左營軍港，為交艦前熟悉返港路線做準備。

海鯤號昨天和今天相繼出海測試，軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，前幾週受到颱風影響，測試時程有點延誤，所以最近兩週會比較密集測試，相同科目會反覆驗證。

紀東昀說，如果經過反覆測試，測試結果都一樣，表示系統、設備穩定，就是很好的結果。耐航測試的事先準備更長，設備事先測試都要更完善，但看起來明天不太可能進行耐航測試，下週進行的可能性較高。

不過，他指出，昨天海鯤號出港時多一名領港人，應該是左營軍港的領港人，推測海鯤號有進入左營軍港，做交艦前準備。

紀東昀說，看來海鯤號要熟悉返回左營軍港的路線，預做相關後勤準備。目前海鯤號已進入最後測試科目，距離交艦時間點越來越近，下週進行耐航測試、深潛測試等，台船跟海軍會在安全前提下，逐步向前推進交艦。

針對潛艦國造海鯤號的交艦時程，國防部長顧立雄20日在立法院表示，海鯤號目前正進行潛航測試，以安全、品質為上，後續將進行深水潛航，並未設定期限，也沒有外界所提8月底、9月初交艦的期程。