AIT公布台美海巡艦併航照 張競質疑：美官僚體系缺乏協調？

美國在台協會（AIT）公開台美雙方海巡艦併航畫面，據透露，6月下旬曾有台美雙方官兵在艦艇甲板合影照片在社群平台曝光，貼圖者迅速刪圖未再流傳。中華戰略學會資深研究員張競表示，AIT公布雙方海巡演訓照片，可能有意規避雙方的保密協議、也可能是不同官僚體系間，缺乏協調所造成。

美國在台協會公開披露美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦與我國海巡署4000噸級巡邏艦台北艦併航畫面。據透露，網路曾曝光一張台美2026自由操演合照，雙方海巡人員在台北艦飛行甲板高舉雙方國旗，舉起大拇指比讚手勢。

據了解，這次台北自由操演6月3日舉行，雙方成員在台北艦飛行甲板合影，除了由我海巡隊員將雙方國旗併列展開外，雙方人員以停機坪排成圓形隊形，前方拉起印有台美國旗與海巡隊徽，以及2026自由操演Freedom Interaction2026字樣的布條，雙方均以右手豎起大拇指比讚手勢合影。

張競說，國內封閉群組6月中下旬，曾有匿名帳號公布雙方官兵在海巡署艦艇飛行甲板合影照片，引發群組成員質疑貼圖者真實身分與動機，貼圖者迅速刪圖，退出群組，整個爭議暫告落幕，敏感影像未對外曝光。

張競表示，美國在台協會上周公布演訓照片前後，海委會及海巡署的反應保守，未公布更進一步資訊及影像畫面；海巡艦艇與美方艦艇聯合操演，假如能夠對外公開，海委會與海巡署早就對外公布相關資料，怎麼可能讓AIT掌握主動率先公佈。

他說，美國在台協會不是美國政府參與聯合操演權責機關，對比由美國海岸防衛隊公布照片，假若是由AIT主動釋放訊息，是否有意規避雙方所承諾的保密協議，或是不同官僚體系間缺乏協調所造成，其實是未來進行損害管制最關鍵問題。

張競進一步解讀，相關照片曝光後，北京方面反應也相當冷淡低調，中國大陸駐美大使館舉辦八一建軍99週年酒會，美國國防部主管中蒙台之副助理部長史密斯仍應邀出席致辭，並隨即在五角大廈官網公布講話全文，間接顯示此事曝光完全沒有挑弄北京情緒，雙方已經建立應對台海情勢的默契。

張競說，美國「深層政府」群體不斷運用各種手段，希望造成川普總統邀請習近平訪美破局，我方不能低估這類資訊外洩可能引發的政治效應，務必審慎應對，不要捲入華府政壇的內鬥漩渦或成為美國內部政治操作的棋子。