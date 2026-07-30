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國軍114年招募獲得1萬7113員 年度獲得率117.5%

中央社／ 台北30日電

根據國防部近期送至立法院的報告，國軍民國114年招募目標為1萬4563員，獲得1萬7113員，年度獲得率為117.5%；國防部指出，顯見各項政策推動與提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍意願，對維持國軍基層戰力發揮正面效益。

國防部依據立法院軍購特別預算通過決議，近日向立法院財政及相關委員會提出「志願役人力招募、留營書面報告」。

國防部指出，近年受少子化趨勢、社會企業爭才及組織編裝調整等影響，衝擊招募及留營工作，自113年起推動各項政策與措施，以及行政院於去年4月1日起同意核定「志願役加給」等5項薪資調整方案，均有助於穩定官兵服役意願，國軍114年的編現比為80%。

針對招募與留營成效，國防部說明，國軍114年招募目標為1萬4563員，獲得1萬7113員，年度獲得率為117.5%；113年招募目標為1萬8906員，獲得數為1萬7971員，年度獲得率為95.1%；112年招募目標為1萬8882員，獲得數為1萬8900員，年度獲得率為100.1%；111年招募目標為2萬703員，獲得數為1萬8149員，年度獲得率為87.7%。

國防部指出，統計114年全軍留營率為87.2%（部頒留營標準為76%），與113年留營率82.0%相較，提升5.2%。114年役期屆滿3萬887員，留營人數為2萬6925員，113年役期屆滿3萬2593員，留營人數2萬6725員。另統計114年不適服人數3405員，與113年5057員相較，減少1652員，呈下降趨勢。

國防部提到，持續強化招募與留營等措施，並透過薪資待遇調整、提升住用環境品質、推動職務宿舍整（新）建、提高伙食費用、推辦理財暨急難貸款、強化人員輔導作為及協助官兵退輔規劃等各項福利與待遇政策，落實官兵照顧，人力呈穩定成長，顯見各項政策推動及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍意願，對維持國軍基層戰力發揮正面效益。

國防部說明，現階段依「科技取代人力」及「火力取代傳統兵力」原則，推動「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，結合武器裝備籌獲期程，檢討兵力結構與轉型，並完善人力資源分配，以建立重層防禦戰力，肆應未來國防安全挑戰與軍事威脅。

國軍 年度 志願役

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