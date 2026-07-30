漢光42號實兵演習將登場 首度演練淡江大橋阻絕防線

國軍漢光42號實兵演習將於8月5日登場，知情人士今天表示，因應橫跨新北八里、淡水的淡江大橋已通車，今年將在既有的淡水河道防務基礎上進行延伸，首度於淡江大橋實施阻絕演練，以利強化整體兵火力及阻絕能量，嚴防敵軍直取政經中樞。

國軍漢光42號實兵演習，將於8月5日至14日一連10天9夜實施，延續「電腦輔助指揮所演習」（兵推）、「立即備戰操演」（聚焦敵發航前）及「聯合防禦操演」（敵發航後），採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下應處能力；演習階段為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰。

由於淡水河口是敵軍企圖直取台北政經中樞的關鍵，過去為防止中共氣墊船等載具突破，包括6月的立即備戰操演及歷次演習均聚焦在阻絕及攔阻演練，例如五三工兵群會在淡水河道設置「多處、每處3道」的漁網、爆破油桶及平台等阻絕設施，海軍則在近海布雷，當然也包括炸毀關渡大橋、藉由沉積的橋體遲滯敵軍的想定；且關渡指揮部的河防營也為全天候24小時待命部隊，藉由戰車等各式載具，向淡水河道實施警戒。

由於跨越新北淡水、八里的淡江大橋已在5月正式通車，等同於替八里陸上要道、淡水河口間增添新動線，據了解，今年漢光也將在淡江大橋實施阻絕演練，並由工兵群負責相關架設演練。

知情人士告訴中央社記者，此次的阻絕演練並非侷限於淡江大橋本身，而是將既有的淡水河道阻絕演練進行延伸，以利強化整體兵火力及阻絕能量，但對於細節不便透露。至於是否為全面或局部封橋演練，仍待進一步觀察。

軍方人士也分析，過去淡水河口、八里陸上防務雖然重要但也相對獨立，淡江大橋通車後，雖利於地方民生交通，但也提供敵軍在成功占領八里海岸或台北港後，得以快速跨越河口、切入淡水並直衝台北政經中樞的另一條路徑。

軍方人士指出，隨著淡江大橋成為新的交通樞紐，橋體本身與兩端匝道成為防務重點。因此，今年漢光演習將淡江大橋納入演練，除預先演練關鍵節點的封鎖、阻絕外，也須因應敵軍沿橋面快速轉移威脅，確保政經中樞防線。

事實上，大桃園與新北沿海一帶為重要登陸威脅區。其中台北港（適合行政下卸，意即不必搶灘，而是攻占現有港埠設施）、八里海灘（適合進行正規登陸）及淡水河口，向來被視為北部防衛的「鐵三角」戰略重地，均為此次漢光演習防務驗證的重中之重。