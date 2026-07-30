總統：面對中國威脅 台灣須建立無人機攻防體系

總統賴清德今天表示，面對中國日益頻繁的脅迫與侵擾，台灣將持續推動國防改革、強化不對稱戰力，政府除提出國防特別預算，也正推動採購無人載具特別預算，建立台灣自己的無人機攻防體系；台灣期待與美國深化國防合作，從軍事採購邁向共同研發、共同生產的夥伴關係。

賴總統今天接見印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）率領的訪問團。賴總統致詞表示，訪團成員長期關注印太安全及台美關係，這次來訪彰顯台美深厚友誼，也展現美國對台灣長期、強勁且跨黨派的堅定支持。

賴總統指出，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年，台美一起紀念自由民主的珍貴，也一起宣揚人權與法治的重要性；然而，中國本月實施跨國鎮壓專法並試射洲際飛彈，嚴重影響國際人權及區域和平穩定。

賴總統表示，面對中國日益頻繁的脅迫與侵擾，台灣深知和平必須靠實力，因此大力推動國防改革、強化不對稱戰力，並提升全社會防衛韌性。台灣不僅有維護自身安全的堅定意志，也致力維護印太和平穩定。

他指出，台灣今年國防預算依北約標準計算已超過國內生產毛額（GDP）的3%，並預計在2030年前達到GDP的5%。為持續提升自我防衛力量，政府先前積極提出國防特別預算，目前也持續推動採購無人載具的特別預算，要建立無人機攻防體系。

賴總統感謝薛瑞福抵台後接受媒體訪問，向台灣社會說明台灣必須建置自己的無人機體系。總統說，台灣期待與美國持續強化國防合作，從軍事採購邁向共同研發、共同生產的夥伴關係，為國際和平穩定貢獻更大的力量。

賴總統也表示，台美不僅在安全議題關係密切，在繁榮發展也是密不可分。美國目前已是台灣第一大貿易夥伴，台灣則為美國第四大貿易夥伴；美國已有25州及關島在台設立辦事處，台灣第14個駐美辦事處也將在亞利桑那州鳳凰城設立。

他指出，台美今年初簽署投資備忘錄、對等貿易協定、「矽盛世宣言」及經濟安全合作聯合聲明，提升經貿夥伴關係，雙方將在互惠、對等基礎上降低貿易障礙，確保高科技供應鏈韌性。

薛瑞福隨後致詞表示，美國1776年宣布獨立宣言，面對英國壓力，台灣1996年舉行首次總統直選時也面臨中國飛彈威脅，台美都曾為民主不斷努力。

薛瑞福表示，印太安全研究所每年組團訪台，以掌握最新情勢與發展；此次訪台親眼看到台灣經濟成長卓越、台美貿易關係穩健，台灣軍事及海巡能力也持續發展。

薛瑞福指出，台灣面臨來自中國的各種壓力，包括武力脅迫、威脅及法律戰等。訪團此行希望聽取台灣方面意見，了解美方如何協助台灣面對相關挑戰，並就經貿關係及軍事發展等議題交換意見。