影／海鯤艦第20次出海測試 交艦前密集驗證性能

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港，展開第20次海上測試，這也是本周第三次出海潛航測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。據了解海鯤艦此次仍依既定程序執行各項海上測試與潛航科目，持續驗證艦艇整體性能及系統穩定性。

海鯤艦近期已連續於7月23日、27日及29日出海執行海測，今天再度出港，顯示海軍與台船正加快測試節奏，希望在完成所有測試項目後，依程序辦理後續交艦作業。不過國防部長顧立雄日前已重申，海鯤艦交艦不設時間表，將以安全與品質為最高原則，不會為了趕進度而壓縮測試程序。

軍事專家指出，海鯤艦歷經多次海測及潛航測試後，目前已逐步朝高強度與完整科目驗證邁進，包括動力、操艦、導航、戰鬥系統及各項緊急程序等，都須完成反覆驗證並符合驗收標準，才能正式交付海軍服役。

海鯤艦為我國首艘國造潛艦原型艦，自展開海上測試以來，每一次出海都受到外界高度關注。隨著第20次海測展開，也代表國造潛艦計畫持續向完成全艦驗證目標邁進，後續測試進度及交艦時程，仍有待海軍與台船依測試結果審慎評估後決定。

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港展開海上測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。記者劉學聖／攝影

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港展開海上測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。記者劉學聖／攝影

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港展開海上測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。記者劉學聖／攝影

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港展開海上測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。記者劉學聖／攝影

國造原型潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港展開海上測試，由於近期海測頻率明顯增加，外界關注是否已進入交艦前最後驗證階段。記者劉學聖／攝影