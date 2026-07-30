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漢光演習強化反封鎖 專家籲華府攜手夥伴提升台韌性

中央社／ 華盛頓29日專電

國軍「漢光42號」實兵演習8月初將登場，演練項目包含反封鎖護航。美專家撰文指出，美國可透過和台北及其區域夥伴合作，演練護航任務、保護關鍵基礎設施免受中國網路入侵等，藉以進一步支持台灣的韌性建設。

「漢光42號」實兵演習將於8月5日至14日進行，演練項目包含反封鎖護航。國防部28日對此指出，為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，國軍與海巡兵力將在西太平洋海域，演練物資接轉與護航等任務。

同時，國防部表示，這次實兵重點演練方向還包括城鎮韌性演習的演練，將完全結合演習所發布的時序，運作全民防衛動員面對戰爭的能量。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深研究分析員柏南（Jack Burnham）在昨天發布的文章中指出，台灣正加大準備力度，以反制中國可能發動的海上封鎖。

他寫道，這次漢光演習將動員部隊、海巡署及民間力量，並有效結合台灣的韌性建構工作和反跨海入侵演練，以建立針對中國日益加劇脅迫的全方位嚇阻模式。

漢光演習為台灣軍方年度重要演習。柏南表示，漢光演習過去一直著重於反制跨海兩棲入侵，但近來已擴及至演練城鎮防衛與韌性，除了軍事演習外，今年漢光也將測試台灣的旅級動員體系，將動員約5000名後備軍人。

柏南寫道，這場演習的背景在於過去2個月中國對台灣海上脅迫的升級，自6月以來，中國海警船加大在台灣東部海域的巡查力度。

他指出，台灣擴大演習規模，將使其能夠在準備反制跨海入侵的同時，針對台灣最可能面臨的情境—中國實施海上封鎖或隔離—進行演練。這些演習能讓台灣針對中國脅迫手段來測試其應變計畫，為其軍隊和文官提供更為逼真的訓練環境。

在國際合作方面，柏南認為，美國可以透過和台北及其區域夥伴合作，演練護航任務、建立海上廊道和商業航運聯絡管道，以及保護關鍵基礎設施免受中國網路入侵，藉以進一步支持台灣的韌性建設。

漢光演習 漢光 韌性

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