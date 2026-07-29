80年來國軍影像大公開 軍聞社舉辦攝影展

軍聞社慶祝成立80周年，7月31日至8月16日在大稻埕Olympus Plaza Taipei藝廊，展出80年來的成果。從政府遷台到當年中美聯合演習、漢光一號演習，乃至近年國軍投入重大災害搶救的珍貴影像，歡迎民眾前往參觀。

抗戰勝利後，國軍組織架構全面改組，設立國防部，陸海空三軍總司令部，軍聞社1946年7月7日在南京成立。80年來，歷任新聞官以底片膠卷、電子攝影機（ENG）捕捉畫面，配合國軍組織變革，接收來自中國電影製片廠珍貴歷史影像。近年軍聞社悉心保存與數位化，成為國內保存軍事影像最豐富的單位。

攝影展區分三個展區，歷史影像、戰備演訓及全能記者。第一展區歷史影像，聚焦軍聞社軍聞採訪歷史。包含1959年八七水災，1960年中美藍星演習，1984年澎湖漢光一號演習，1987年劍龍級潛艦運抵台灣，1999年九二一大地震，官兵攀爬斷垣殘壁，2009年莫拉克風災，陸戰隊泥濘中救災。這些重大歷史事件，都透過珍貴影像重現。

第二展區戰備演訓，展現當代國軍勤訓精練成果，包含工兵漢光演習深夜架設蛇腹型鐵絲網，水下作業大隊水中電銲，慢快門呈現憲兵快反連操演動態，金防部155公厘加農砲射擊。新聞官將新式裝備的鋼鐵線條與官兵專注不妥協的眼神，定格為具備視覺張力的作品。

第三展區全能記者，將鏡頭轉向新聞官。現場展出多幅新聞官上山下海的側拍紀實。包括泡在海水裡，捕捉克難周蛙人蛻變瞬間影像，花蓮光復洪災滾滾泥水中採訪，新冠疫情期間，新聞官身著防護服，隨同化學兵消毒，展現出新聞官是軍人，也是記者的雙重身分。

對於採訪八二三戰役與國軍演訓殉職的兩位記者徐摶九、高政嚴，也緬懷他們以汗水與生命，替國軍記錄下的歷史。

民國49年，國軍舉行代號「襄陽」的大規模演習。圖／軍聞社 九二一大地震，陸戰隊官兵冒險攀爬傾倒的大樓進行搜救。圖／軍聞社

空軍救護隊S-70C直升機降落烏坵的小坵嶼。圖／軍聞社

軍聞社記者（畫面中）在水池內高舉相機，拍攝空軍水中求生訓練。圖／軍聞社

陸軍神龍小組傘兵，在C-130機尾艙門準備跳出。圖／軍聞社

海軍敦睦艦隊排成密集橫隊進行垂直運補，由左至右為康定級巡防艦、磐石號補給艦、成功級巡防艦。圖／軍聞社

憲兵快反連的重型機車操演。圖／軍聞社