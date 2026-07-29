漢光演習在即 顧立雄勉國軍秉持從嚴、從難、從實精神

國軍漢光42號演習實兵演練將於8月5日至14日登場，國防部長顧立雄今天期勉全體國軍，秉持「從嚴、從難、從實」精神，持續精進本職學能，勇於接受挑戰，不斷提升整體戰力，共同打造一支機動化、智慧化、現代化的堅強國軍。

國軍漢光42號演習實兵演練登場前夕，國防部昨天起進行「國軍精神戰力專案教育」，今天課程由顧立雄以錄影方式精神講話，透過主持人訪談，說明國軍使命與各項建軍備戰工作。

針對未來建軍方向，顧立雄表示，除了強化傳統戰力，也要積極導入人工智慧、智慧化決策輔助系統、無人載具以及先進感測技術，讓國軍在掌握戰場資訊、指揮管制速度以及應變速度等方面，不斷持續提升，希望透過新訓練、新思維，以及新裝備、新科技的推動，讓國軍具備因應未來戰場挑戰的能力。

顧立雄說明，國軍各項建軍規劃都依據實際的作戰需求規劃，重點放在提升整體聯合作戰效能與防衛韌性，包含空中重層的防護、指管與決策能力強化、多層次削弱敵軍戰力、遠程精準打擊，以及提升整體後勤跟軍備量能等目標。

顧立雄談及，再先進的裝備、再完善的建軍規劃，如果沒有扎實的訓練作為基礎，沒有辦法發揮應有的效能，因此一再強調「訓練是戰力的根本」，國防部不僅重視裝備的籌獲，更重視官兵的教育訓練跟專業培養，要讓每一位官兵都能熟悉裝備性能、掌握操作技巧，在實戰化的情境下，驗證訓練的成果。

針對漢光42號實兵演習，顧立雄說明，依照任務導向，為戰而訓原則，對應敵情威脅及可能行動，三軍部隊結合作戰任務跟責任地境，以全天候連續不間斷的方式，實施實戰化的想定演練，除更加貼近實際戰場的環境，也加入高強度壓力情境，還有更多臨機狀況處置內容。

顧立雄表示，目的是希望讓部隊在最接近實戰的環境下接受驗證，進一步強化心理韌性，確保在任何環境之下，都能夠迅速投入任務，有效遂行防衛作戰。

顧立雄期勉國軍官兵，秉持「從嚴、從難、從實」的精神，持續精進本職學能，勇於接受挑戰，不斷提升整體戰力，未來建軍備戰的道路仍然充滿挑戰，國防部一定會跟大家站在一起，做大家最堅強的後盾，共同打造一隻機動化、智慧化、現代化的堅強國軍，以堅實戰力守護國家安全。