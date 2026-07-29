海鯤艦再出海 專家預測將進行多次耐航測試

潛艦國造原型艦海鯤號今天上午再度出海潛航測試。軍事專家認為，最近可能會進行多次耐航測試，海鯤艦目前已進入海測後半段，目前測試看起來都順利，今年交艦應該不會有太大問題。

海鯤艦今天上午再次駛出港區出海測試，不少軍事迷在港邊揮國旗、掛布條，高喊「海鯤艦加油」。軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，今天是海鯤艦第19次出海測試，也是第13次潛航測試，出海訊息相當保密。

紀東昀說，台船董事長陳政宏此前曾向媒體表示，海鯤艦最近會實施耐航測試，紀東昀認為耐航測試不會只有一次，會有很多次，有可能就是這兩天。海鯤艦現在已進入海測後半段，功能性測試即將完成。

紀東昀說，未來海鯤艦將挑戰潛入更深的深度及耐航測試等，而耐航測試就是觀察潛艦電力系統穩定性及能耗、各項功能等。對於海鯤艦交艦時間，他認為要看能否符合海軍的要求，但目前測試看起來很順利，今年交艦應不會有太大問題。

針對潛艦國造海鯤號的交艦時程，國防部長顧立雄20日在立法院表示，海鯤號目前正進行潛航測試，以安全、品質為上，後續將進行深水潛航，並未設定期限，也沒有外界所提8月底、9月初交艦的期程。