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軍聞社創社80週年攝影展 7/31大稻埕登場免費看

中央社／ 台北29日電

軍事新聞通訊社創社將滿80週年，軍聞社今天表示，7月31日至8月16日間，將於台北大稻埕「Olympus Plaza Taipei」舉辦攝影展，展出「中美藍星大演習」、「漢光一號演習」及各式戰演訓、災害救援等歷史珍貴影像，免費開放參觀。

所屬於國防部的軍事新聞通訊社發布新聞稿指出，創立於民國35年的軍聞社歷經底片膠卷、電子新聞採集，在軍事新聞領域不斷耕耘，讓軍聞社成為國內保存軍事影像最豐富的單位，這些影像資產不僅能作為國防歷史關鍵見證，更讓軍聞社得以發揮專業的軍事傳播職能，清晰呈現國軍戰力的成長和蛻變。

軍聞社表示，因此將於7月31日至8月16日間，在台北市大稻埕「Olympus Plaza Taipei」舉辦軍聞社創社80週年攝影展，並免費開放民眾參觀。

軍聞社說明，此次攝影展區分3個主要展區，分別為「歷史影像」、「戰備演訓」及「全能記者」，亦透過多媒體影音方式，講述軍聞社見證國軍歷經早期的戰亂一直到民主自由、安樂繁榮的不同年代。

「歷史影像」部分，包含民國49年「中美藍星大演習」官兵在叢林穿梭、海岸搶灘的畫面，以及民國76年民間乾塢船將外購「劍龍級」潛艦運返高雄外海的歷史足跡；此外，民國73年澎湖「漢光一號演習」開啟漢光演習光影編年史的關鍵一瞬，以及民國48年八七水災、88年921大地震官兵攀爬斷垣殘壁、98年莫拉克風災陸戰隊人員在泥濘中救災等，都透過數位發展與珍貴黑白影像重現。

「戰備演訓」部分，包含工兵連於漢光演習期間，在深夜架設蛇腹型鐵絲網的微光張力、水下作業大隊進行水中電銲激起耀眼火花的匠人精神、利用慢快門呈現的憲兵快反連操演動態流動感，以及金防部155加農砲射擊時噴發的震撼火光。其中，更包含一幅代表性作品，是新聞官透過陸航CH-47SD運輸機圓形觀景窗，巧妙以框景構圖，捕捉另一架直升機停佇在剛下過雨的停機坪上的畫面。

「全能記者」部分，展出多幅新聞官在第一線「上山下海」的側拍紀實。從整個人泡在海水裡、任憑浪花拍打以捕捉克難週蛙人的蛻變瞬間，到樺加沙颱風期間涉入花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災的滾滾泥水中採訪，呈現記錄者的艱辛。

大稻埕 台北市 演習

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