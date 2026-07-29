賴清德總統請立法院支持政院版無人機採購特別條例

賴清德總統上午表示，當前戰爭形態快速改變，無人載具已成為不對稱作戰重要戰力，請立法院朝野各黨團以國家優先，支持行政院依國軍需求，提出國防自主無人載具採購特別條例；期許國軍持續強化新興科技的應用，提升不對稱戰力，讓國軍更具實力與韌性，守護國家安全與人民生活。

賴總統上午主持國軍將官晉任授階典禮，他指出，階級晉升象徵國家肯定，也代表更重大責任；今天共同見證5位將軍晉階，他代表國家向各位將軍及眷屬，表達最誠摯祝賀與感謝。

賴總統說，邱之峯晉任中將，調任花防部指揮官；魏宗志、朱佳明、陳延直、方士源等晉任少將，魏宗志調任234旅旅長，陳延直調任資通電軍指揮部參謀長。

賴總統表示，今年6月以來，國軍接續執行立即備戰操演、聯合防禦操演，並將展開漢光42號實兵演習；這些演訓都在驗證平時訓練成果，檢視部隊面對危機時如何應處，他要感謝全體官兵的努力與付出。

賴總統說，當前戰爭形態快速改變，無人載具成為不對稱作戰的重要戰力，行政院依據國軍需求，提出國防自主無人載具採購特別條例，規畫籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇。

賴總統表示，無人載具在戰時消耗快，技術更新也快，採購要確保數量，也要兼顧交付速度，系統整合及後續補充，讓國軍盡快取得所需裝備；以長期穩定的採購，帶動國內產能，打造安全可信賴的產業鏈。

賴總統希望立法院朝野各黨團，以國家安全為優先，支持行政院版本，由國防部統合軍事需求，負責採購執行；經濟部協助產業發展，中科院投入科研與技術驗證；透過明確的權責分工，兼顧國防自主與產業發展，讓國家資源有效轉化為國軍所需戰力。