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總統籲支持政院版無人載具條例 國防部統合採購

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今天表示，無人載具已成為不對稱作戰的重要戰力，他再度呼籲立法院朝野黨團以國家安全為優先，支持行政院版國防自主無人載具採購特別條例，由國防部統合軍事需求及採購執行，透過明確權責分工，將國家資源轉化為國軍戰力。

賴總統在總統府主持「中華民國115年8月份將官晉任授階典禮」，總統致詞表示，階級的晉升，象徵國家的肯定，也代表要負擔更重大的責任。

總統首先恭喜邱之峯將軍晉任中將，他說，邱之峯歷練完整，兼具外離島防務與特戰專業經驗，此次調任花防部指揮官，期許帶領官兵，持續強化東部地區的整體防衛韌性。

賴總統說，他也要恭喜魏宗志、朱佳明、陳延直、方士源，4位晉任少將。

他說，魏宗志長期深耕裝甲兵部隊，此次調任234旅旅長，希望能發揮專業，繼續精進聯合兵種作戰能力；朱佳明兼具飛行作戰與飛安管理專業，期許在飛訓部指揮官職位上，為國家培育更多優秀的飛行人才。

總統表示，陳延直長年服務第七聯隊，希望接任聯隊長後，持續帶領官兵勤訓精練，守護空防安全；方士源是國軍資通電專業人才，此次調任資通電軍指揮部參謀長，期許能夠強化網路作戰及資安防護能量。

賴總統提醒，職位越高，所做的判斷越重要，越能夠直接影響部隊整備、任務執行及官兵安全。期許大家善用過去累積的經驗，審慎決策、勇於承擔，帶領部隊完成國家交付的任務。

他說，今年6月以來，國軍接續執行「立即備戰操演」、「聯合防禦操演」，並將展開「漢光42號實兵演習」。這些演訓都在驗證平時的訓練成果、檢視部隊面對危機時，如何應處，他要感謝全體官兵的努力與付出。

賴總統強調，「當前戰爭型態快速改變，無人載具已成為不對稱作戰的重要戰力」。因此，行政院依據國軍需求，提出了「國防自主無人載具 採購特別條例」，規劃籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇。

總統說，無人載具在戰時消耗快、技術更新也快，採購既要確保數量，也要兼顧交付速度、系統整合及後續補充，讓國軍儘快取得所需裝備；並以長期、穩定的採購，帶動國內產能，打造安全、可信賴的產業鏈。

賴總統表示，要再次呼籲立法院朝野黨團，以國家安全為優先，支持行政院所提版本，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證。透過明確的權責分工，兼顧國防自主以及產業發展，讓國家資源有效轉化為國軍所需要的戰力。

他說，新興科技與相應的戰術，仍會持續演進，國軍務必加強應用。他期許大家在新職位上，繼續提升不對稱戰力，讓國軍更具實力與韌性。

國防部 賴清德 國軍

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