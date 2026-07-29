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國造潛艦海鯤艦第19次出海 學者預測下周挑戰複雜科目

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦（SS-711）最近再度緊密出海測試，今天上午第19次出海，也是第13次潛航測試，預計今天返航後，明天可能緊接再出海，軍事觀察學者認為，測試已到尾聲，下周可能會再挑戰更複雜科目。

海鯤艦今天上午8時許自台船緩緩航出高雄港，許多軍事迷也到場為海鯤艦喊加油。軍事觀察學者原本認為今天海鯤艦極可能跨夜耐航測試，不過，在海鯤艦離開高雄港第二港口後，便右轉航往北方，未左轉往南航向小琉球方向，才推測今天應不會出海過夜，但明天可能再出海。

外傳海鯤艦於8月底、9月初交艦，但國防部表示沒設定期限。因最近一再出海測試，軍事觀察學者紀東昀認為，「是以安全為前提，持續測試」。

紀東昀表示，海鯤艦有可能下周挑戰更複雜的科目，其中可能包括深度和過夜測試。他認為，「測試已到尾聲，不會有太大問題」、「快到交船就愈小心」，而且保密措施也升級。海鯤艦7月23日以「711」名義出海，不過今天則以「工作船」名義出海。

國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦今天第19次出海測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦 潛艦 高雄港

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