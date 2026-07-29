影／海鯤艦首度挑戰夜航 跨夜海測考驗持續作戰能力

國造潛艦海鯤艦海上測試持續推進，今天一早自高雄港出海，展開第19次海上測試、第13次潛航測試，並首度執行跨夜耐航測試。這也是海鯤艦海測以來首次夜間留泊海上，將針對潛艦長時間航行、夜間操航及各項系統穩定性進行全面驗證，象徵海測已邁入最後關鍵階段。

海鯤艦上午在拖船戒護下緩緩駛離高雄港，隨後前往外海展開各項測試。依規畫此次海試將持續至夜間並跨越隔日，重點包括驗證推進、電力、導航、通信、聲納及戰鬥系統等設備，確認各系統在長時間、高負荷運作下仍能維持穩定性能，同時也測試官兵夜間輪值、艦艇生活機能及持續作戰能力。由於夜航測試較日間海試更具挑戰性，不僅必須因應海象、能見度及夜間操艦等因素，也須驗證潛艦在不同環境下的航行安全與整體妥善率，因此被視為海鯤艦海測的重要里程碑。

海鯤艦自展開海上測試以來，已陸續完成浮航、潛航、機動操演及多項系統驗證，測試內容循序推進。軍事專家紀東昀表示，跨夜耐航測試若順利完成，代表海鯤艦距離完成海測及交艦目標更進一步，但後續仍須依照測試計畫完成各項驗證，不會因時程因素而縮減程序，確保各項性能均符合軍方要求。也象徵國造潛艦計畫持續朝成軍目標穩步邁進。

海鯤艦首度展開跨夜測試，即將完成交艦前最後階段。記者劉學聖／攝影

海鯤艦首度展開跨夜測試，即將完成交艦前最後階段。記者劉學聖／攝影