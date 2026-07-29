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AIT公開台美海巡合作 分析：北京對台意圖不會成功

中央社／ 華盛頓28日專電

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，美國在台協會於社群媒體公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行的畫面。美學者葛來儀今天分析，此舉所傳遞的訊息為台灣是重要夥伴，並藉此向中國表達「其孤立與霸凌台灣的企圖不會成功」。

美國在台協會（AIT）在官方臉書發文，罕見公開台灣與美國主力海巡艦艇在海上編隊航行的照片。AIT也在貼文中寫道，隨著颱風季到來，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同海事目標，包括搜救、熱帶風暴防禦、災害救援、海洋資源保育、非法捕魚打擊及海上毒品走私攔截等。

AIT還說，美國感謝台灣在海事安全方面的夥伴關係，並持續支持台灣在全球議題上做出實質貢獻，包括海事執法交流與國際合作等。

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（TheGerman Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，AIT此舉所傳遞的訊息是「台灣是重要夥伴、對區域安全有積極貢獻」，美國致力與台灣攜手合作，推動共同目標。

她分析，這個訊息可能是針對數個不同受眾而發，對台灣及其人民而言，這是為了讓他們安心，明白自己並不孤單，且他們對區域和平及海上安全的貢獻受到重視；對中國而言，這個訊息是表明北京「孤立與霸凌台灣的企圖不會成功」。

葛來儀認為，對區域內的其他國家來說，美國則是傳達出一個訊號：與台灣海巡署進行更緊密合作，他們也能從中獲益。

另一方面，華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）受訪也說，他多年來都認為，要嚇阻中國對台灣或其他鄰國發動的灰色地帶威脅升級，唯一的方法就是華府與其盟友、夥伴攜手，共同應對中國在空中與海上的脅迫行為。

他表示，這是一個好兆頭，「讓我們拭目以待，看看這種合作是否能持續下去」。

海巡署指出，台美持續強化交流與互動，並朝全方位的合作夥伴邁進。雙方在台海及西太平洋海域的廣泛合作成效卓著，不僅提升印太地區海上的執法與應變能量，也確保台海及印太區域的和平與穩定。

AIT 北京 美國在台協會

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