富比世籲川普批准對台軍售 指幫助台灣就是幫助美國

美國「富比世」網站今天刊登標題為「幫助台灣就是幫助美國」的文章，直言美國總統川普應立即批准140億美元的對台軍售，理由在於美國的信譽、嚇阻力與戰略一致性。

美國國會已在今年1月預先批准這項軍售案，但國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前被問及軍售案進展時表示，目前內部仍在進行審查。

富比世（Forbes）今天刊登富比世媒體（ForbesMedia）董事長兼總編輯史蒂夫‧富比士（SteveForbes）撰寫的文章，強調批准這項軍售，對於台灣的安全及美國更廣泛的戰略利益均至關重要。

文章寫道，台灣關係法承諾美國將協助台灣維持可靠的防禦能力，當國會批准軍售，而總統卻遲遲不予執行，盟友與對手都看在眼裡。拖延釋出的訊號是，美國的承諾可以在與北京的談判中被拿來交換，這將削弱華府的信譽，影響遠超過單一軍售案。此外，過去軍售案武器交付進度緩慢，也同樣傷害美國信譽。

文章接著指出，台灣軍方規劃人員圍繞著這份軍售案中的特定武器，構建自身防禦戰略，其中包括反艦飛彈和彈藥，這些都是「豪豬戰略」（PorcupineStrategy）的核心，目的在於讓任何入侵都必須付出難以承受的代價。中國正持續加大對台軍事施壓，每拖延一個月，台灣的戰備將出現漏洞。

文章並表示，近幾任美國政府，包括川普（DonaldTrump）第一任期，都將對台軍售視為慣例，並與更廣泛的對中外交政策分開處理，目的正是避免讓北京對於美國的防衛承諾享有否決權。若把這項軍售當作貿易談判或峰會外交的籌碼，不僅違背慣例，也將招致中國未來對其他軍售案施加壓力。

文章也提到，時機至關重要。隨著台灣2028年大選逐漸逼近，美國持續力挺，將增強支持自衛而非屈服於北京的聲音。現在批准這項軍售將讓台北及整個區域放心，確信不論美中關係大局如何變化，美國的支持依然穩定。