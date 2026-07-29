學者：AIT公布台美海巡艦併航 挺台但不至破壞美中關係

美國在台協會公布我方海巡署與美國海岸防衛隊艦艇在海上併航畫面，學者解讀，從客觀證據來看，場景可能在台灣東方的西太平洋，因此可說是因為中共日前宣稱要在此水域常態性執法，美方表達對台灣的支持之意。另一方面，此舉強度也不至於破壞華府與北京的關係，海巡究竟算是執法單位，敏感度不及軍方，且雙方海巡五年前就已簽訂協議，合作一直在進行，並非祕密。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，照片中的米吉特號海巡艦，在今年美菲聯合演習中，由海軍第七艦隊節制，先前也兩度參加環太平洋演習。依據該艦位置紀錄，再搭配照片中水色，位置可能是台灣以東的西太平洋，而非台灣海峽。

黃介正說，美方公開照片，應是為了給予我方一定鼓舞，也向國會親台勢力展現雙方關係緊密。但整體而言，只是球賽中的小動作，對華府與北京之間大局不會影響。例如國務卿魯比歐在東協峰會說了激勵台灣的話，但也重申美中建設性戰略穩定關係。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說，照片地點不可能是台灣海峽。ＡＩＴ「官宣」可能是針對中共宣稱在台灣東方海域常態性執法，措辭很小心地傳遞關注訊號。