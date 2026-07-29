聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／台美「第二海軍」合作 海巡、海警對峙樣態恐變

聯合報／ 本報記者洪哲政
美國在台協會（AIT）今在臉書張貼台美海巡艦編隊航行的照片。圖／海巡署提供
美國在台協會（AIT）今在臉書張貼台美海巡艦編隊航行的照片。圖／海巡署提供

台美海巡深化交流合作，始於二○二一年三月廿五日簽署「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，這份被政府視為高度機敏的國安文件，在立法院仍被列為無法查閱的機密。ＡＩＴ公布台美海巡艦併航照，台美海巡合作被搬上檯面。海委會主委管碧玲昨一番表白，也證實雙方合作非僅海事合作這麼單純。

按公開情報顯示，台美海巡合作似乎就是深化教育訓練，維持最先進登檢技術，共同打擊非法不受規範漁業活動，打擊跨國毒品走私等。

國際法規定，公務船有管轄豁免原則，公務船不時興使用武力，不能登檢對方，對於中共海警越界，我國目前以併航監控，相互廣播的基本應對。海巡署向來也據以宣稱，我國與美海巡交流，均以海域執法為主，沒有灰色地帶作戰交流。

但自蔡英文政府執政後，推動新建能搭載反艦飛彈的安平級艦，作為海巡署執法艦艇主力，實質啟動落實「平戰轉換」機制，國安單位相關決策，自美獲得「啟示」因素濃厚，雙方簽署台美海巡合作文件；台美無邦交，這份敏感文件簽署後，中共海警隨後與共軍開始對台實施戰備警巡，並頻繁入侵金門禁限制水域，灰色地帶作戰情勢明顯升高。

海巡是執法部隊，平時象徵內政，我方刻意打造為「第二海軍」，戰時賦予任務，讓其角色更加敏感。我方列為涉及外交的高度國安機敏事務，只能私下從事。ＡＩＴ昨貼照之舉，增添外界想像空間，讓平時低調保守的海巡署相當尷尬。

目前亞洲國家與中共海警灰色地帶作戰的應處，我國與菲律賓較有經驗。ＡＩＴ公開台美海巡艦艇併航畫面，公開宣示合作，會否讓兩岸海巡海警對峙樣態產生變化？後續可觀察。

台美 國安 海委會

延伸閱讀

AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關

AIT公開台美海巡艦同框照 學者：安全合作制度化推進

AIT披露台美海巡艦編隊航行 管碧玲：美方了解海巡是台海唯一執法機關

AIT公開台美海巡合作 學者：國際不支持北京對外擴張

相關新聞

AIT公布 台灣與美國海巡艦併航畫面

美國在台協會（ＡＩＴ）臉書粉專昨日披露台美海巡艦編隊航行畫面，並貼文表示美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標。

觀察站／台美「第二海軍」合作 海巡、海警對峙樣態恐變

台美海巡深化交流合作，始於二○二一年三月廿五日簽署「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，這份被政府視為高度機敏的國安文件，在立法院仍被列為無法查閱的機密。ＡＩＴ公布台美海巡艦併航照，台美海巡合作被搬上檯面。海委會主委管碧玲昨一番表白，也證實雙方合作非僅海事合作這麼單純。

學者：AIT公布台美海巡艦併航 挺台但不至破壞美中關係

美國在台協會公布我方海巡署與美國海岸防衛隊艦艇在海上併航畫面，學者解讀，從客觀證據來看，場景可能在台灣東方的西太平洋，因此可說是因為中共日前宣稱要在此水域常態性執法，美方表達對台灣的支持之意。另一方面，此舉強度也不至於破壞華府與北京的關係，海巡究竟算是執法單位，敏感度不及軍方，且雙方海巡五年前就已簽訂協議，合作一直在進行，並非祕密。

漢光演習「不預設劇本」 賴總統：今年將增加更多臨機狀況

國軍漢光四十二號演習實兵階段將於八月五日起，連續進行十天九夜。國防部昨舉行記者會說明，今年漢光仍採不預設劇本方式，磨練各部隊在實戰環境下的應處能力。除了現役部隊之外，搭配「同心卅六號」動員演習，將對兩個完整旅級單位實施編實動員，包括台北後備旅與駐地台南的一三七步兵旅，動員後備軍人超過五千名。

川普充滿變數 亞洲盟友加速抱團

紐約時報廿七日刊登智庫「國防優先」軍事分析主管卡瓦納的專文，文中指出，今年夏天，一場歷史性轉變正在亞洲各地加速發展，亞洲正進入戰略轉折，在美國總統川普防衛承諾充滿變數之際，亞洲盟友正加速抱團合作。

美「中國簡報」指出 北京為鎖台做準備

中國海警在台灣東部海域的行動引發美方關注。美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（CＵＳＣＣ）最新一期「中國簡報」（China Bulletin）指出，通過「常態化」海警巡邏，北京正在宣示其有權在台灣東部海域採取執法行動。中國運用海警而非解放軍海軍，除可避免軍事對抗，也同時建立了未來採取封鎖行動時所需的持續存在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。