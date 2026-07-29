觀察站／台美「第二海軍」合作 海巡、海警對峙樣態恐變

台美海巡深化交流合作，始於二○二一年三月廿五日簽署「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，這份被政府視為高度機敏的國安文件，在立法院仍被列為無法查閱的機密。ＡＩＴ公布台美海巡艦併航照，台美海巡合作被搬上檯面。海委會主委管碧玲昨一番表白，也證實雙方合作非僅海事合作這麼單純。

按公開情報顯示，台美海巡合作似乎就是深化教育訓練，維持最先進登檢技術，共同打擊非法不受規範漁業活動，打擊跨國毒品走私等。

國際法規定，公務船有管轄豁免原則，公務船不時興使用武力，不能登檢對方，對於中共海警越界，我國目前以併航監控，相互廣播的基本應對。海巡署向來也據以宣稱，我國與美海巡交流，均以海域執法為主，沒有灰色地帶作戰交流。

但自蔡英文政府執政後，推動新建能搭載反艦飛彈的安平級艦，作為海巡署執法艦艇主力，實質啟動落實「平戰轉換」機制，國安單位相關決策，自美獲得「啟示」因素濃厚，雙方簽署台美海巡合作文件；台美無邦交，這份敏感文件簽署後，中共海警隨後與共軍開始對台實施戰備警巡，並頻繁入侵金門禁限制水域，灰色地帶作戰情勢明顯升高。

海巡是執法部隊，平時象徵內政，我方刻意打造為「第二海軍」，戰時賦予任務，讓其角色更加敏感。我方列為涉及外交的高度國安機敏事務，只能私下從事。ＡＩＴ昨貼照之舉，增添外界想像空間，讓平時低調保守的海巡署相當尷尬。

目前亞洲國家與中共海警灰色地帶作戰的應處，我國與菲律賓較有經驗。ＡＩＴ公開台美海巡艦艇併航畫面，公開宣示合作，會否讓兩岸海巡海警對峙樣態產生變化？後續可觀察。