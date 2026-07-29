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AIT公布 台灣與美國海巡艦併航畫面

聯合報／ 記者洪哲政程嘉文李奕昕、巫鴻偉／連線報導
美國在台協會（ＡＩＴ）臉書粉專昨天披露台美海巡艦編隊航行畫面，前為美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦，後為海巡署「台北艦」。圖／取自ＡＩＴ臉書粉專
美國在台協會（ＡＩＴ）臉書粉專昨天披露台美海巡艦編隊航行畫面，前為美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦，後為海巡署「台北艦」。圖／取自ＡＩＴ臉書粉專

美國在台協會（ＡＩＴ）臉書粉專昨日披露台美海巡艦編隊航行畫面，並貼文表示美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標。

ＡＩＴ披露的是美國海岸防衛隊米吉特號遠洋巡邏艦（USCGC Midgett，WMSL-757）與海巡署四千噸級巡防救難艦「台北艦」（CG5005）併航的畫面，圖片未註明海域資訊。米吉特號是美海巡的一級艦巡邏艦，公開情報稱其為國家安全艦（National Security Cutter，簡稱ＮＳＣ），主要負責海上安全、國防執法及極區任務。

ＡＩＴ貼文表示，隨著颱風季到來，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標，包括搜救、熱帶風暴防禦、災害救援、海洋資源保育、非法捕魚打擊，以及海上毒品走私攔截等。

貼文表示，美國感謝台灣在海事安全方面的夥伴關係，並持續支持台灣在全球議題上做出實質貢獻，包括海事執法交流與國際合作等。

台美海巡交流密切，美國海岸防衛隊在台設有聯絡官。據信台美海巡曾在帛琉等第三地進行過多次海上聯合演訓。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，這次ＡＩＴ主動公布影像，顯示美方真實了解台灣海巡是台灣海域唯一執法機關，美海巡在台灣海域執法合作的唯一對象就是台灣海巡。

海巡署表示，依據我國與美國簽署的海巡合作備忘錄，持續與美海巡保持緊密合作，在「海上聯合搜救」、「查緝走私犯罪」、「打擊非法漁業」、「海洋環境保護」及「專業教育訓練」等議題上，持續強化雙方的交流與互動，並朝全方位的合作夥伴邁進。

海巡署指出，近日海巡和美方合作，破獲高階晶片走私案，不讓高階晶片成為軍事威權擴張的工具，更顯示台美雙方夥伴關係的緊密，雙方在台海及西太平洋海域的廣泛合作成效卓著，不僅提升印太地區海上的執法與應變能量，也確保台海及印太區域的和平與穩定。

管碧玲直言，在中國大肆誇耀以「假執法，真襲擾」，破壞以國際法及聯合國海洋法公約下以規則為基礎的國際秩序，挑釁區域和平之際，美方此時主動公布圖文深具戰略意義，展現維持西太平洋安全與和平的決心。

AIT 美國在台協會 海巡

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