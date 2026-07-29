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漢光演習網路降速 NCC估1700萬人受影響

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

搭配國軍漢光演習的「城鎮韌性防空演習」，依慣例採取「有預警，分區異時」，全台分五梯次舉行。八月十日與十三日下午，將首度在中部與北部縣市測試手機網路降速，藉以檢驗政府與民間的應變能力。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）預估影響人口一千七百萬人，涵蓋率百分之七十三。國防部全民防衛動員署官員則表示，對一般民眾的生活影響，與往年演習基本相同。

今年的防空警報管制仍然維持半小時，預計於八月七日（南部）、十日（中部）、十一日（外離島）、十二日（東部）、十三日（北部）分別進行。

另外，七日在高、屏，十三日在新北、宜蘭，將檢視作戰區與各縣市聯合應變中心之間，彼此情報傳遞、通聯指管、狀況處置等能力。

ＮＣＣ基礎設施處長梁伯州在國防部記者會解釋，過往災害經驗顯示通訊系統可能在重大事件中受阻，因此今年經跨部會協商後，參考國外做法，先從人口密度較高的北部、中部開始演練，希望有效檢驗政府與民間的應變能力，未來也會逐步推展到各縣市。

第一階段降速演練於八月十日下午在中部各縣市，範圍為苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義；第二階段是十三日下午，針對北部的台北、新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭。時間均為下午十四時卅分至十五時，搭配防空演習同步實施。

梁伯州指出，在演習期間，行動電話的４Ｇ、５Ｇ網路將被降速，需使用高頻寬的服務將受到明顯影響，包括網頁瀏覽、通訊軟體、社群平台、影音串流、視訊通話，都可能變慢或中斷，基本語音通話與簡訊功能不受影響。維持正常運作的服務，包括固網與Wi-Fi，一一○、一一九報案專線，以及銀行ＡＴＭ櫃員機。

漢光演習 手機 國防部

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